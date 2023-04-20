LAW霸女神｜戴祖儀犧牲色相變AV女優三上祖儀　誘人封面惹人遐想

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）以及王嘉慧（Cathy）主持的無綫綜藝節目《LAW 霸女神》，每集都會邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓會就着不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。今（20 日）晚播出的第五集，邀來吳業坤擔任嘉賓，主題是「網絡」。

左起：魏韵芝、戴祖儀、吳業坤、森美、賴彥妤、王嘉慧。

今集第一段情境片段，有 Joyce 化身KOL大派福利，片中她為了引人睇直播，不惜脫去外套大晒小背心，又於社交平台舉行抽獎活動送簽名照片，問題是此舉有否觸犯法例？對此坤哥突然自首口窒窒說：「我好似有做過呢啲嘢，都係送親筆簽名相…」另一段情境片段中，戴祖儀扮演 AV 女優「三上祖儀」，飾演好色男的徐文浩不慎將「三上祖儀」的影片轉發到家庭群組，問題是在通訊軟件上，錯誤於群組發放淫褻影片是否犯法？坤哥回答時口多多笑指看到 Joey 的樣子感到反感，搞到 Joey 即場扯火，場面搞笑。

而明（21 日）晚播出的第六集，就邀來馮盈盈擔任嘉賓，主題是「旅遊」。其中一段情境片段，Joey 化身萬人迷校花，獲「翻版王浩信」林俊其及林正峰瘋狂追求，兩人分別在公眾沙灘以不同形式向 Joey 表白，問題是兩人中哪一位觸犯法例？盈盈笑言：「兩位邊個觸犯法例都好，佢哋當 Joey 係女神，睇嘅時候都會覺得唔啱常理。」Joey 聞言即反擊：「你一嚟就咁樣，信唔信我爆你大鑊！」

左起：魏韵芝、戴祖儀、馮盈盈、森美、王嘉慧、賴彥妤。

之後盈盈答問題時戲精上身表情多多，森美睇到眼冤之餘，更拉 Joey 落水謂：「你唔使畀咁多戲我，同戴祖儀一樣咁誇張。」盈盈聞言撒嬌謂：「我特登去讀咗書同進修，先夠膽嚟呢個節目㗎！」另今集其中一條問題是哪種動物不能帶入郊野公園範圍？有豬、蜥蝪、雀仔和貓作選擇，結果答案令人意想不到。