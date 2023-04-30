陳慧琳弗爆現身馬場　讚Anson Lo專業：佢之前幫我跳過《打字機》

陳慧琳今日全黑登場，跳唱《花花宇宙》和《大日子》，狀態極好。（葉志明攝）

陳慧琳今日（30日）現身馬場演出，《花花宇宙》再加《大日子》確係唔夠喉，不過Kelly接受訪問時透露將有快歌推出 。「已經拍晒MV，同《花花宇宙》、《大日子》感覺好唔同，形象或表現上都會耳目一新。」問到是否將會舉行個唱，Kelly笑言總會有，又話如果入紙一定會通知大家。「最快可能都出年，想新歌多啲，唔想唱來唱去都係嗰啲。」Kelly表示十分掛住歌迷，又指她們已「一把年紀」，但今日依然到馬場為她舉手牌，而家中兩名寶貝仔，亦有祝她今日演出成功。「因為我成日喺屋企跳呢兩隻歌，佢哋頭都痛，叫我靜啲。」

再遇Anson Lo ,Kelly大讚對方可塑性高。（葉志明攝）

Kelly今日與教主Anson Lo同場，她大讚對方十分型。「佢之前幫我跳過《打字機》，嗰時都覺得佢型、好乖巧、好好笑容，同埋好pro ，香港dancers都係專業，佢係聰明，見返佢都有讚佢做得好好。」Kelly因當年完全唔知教主識唱歌，所以從沒想過他會出道。「如果合作的話佢跳我唱，佢一跳會爆場。」問到兩位寶貝仔可會想到場睇「鏡」，Kelly表示：「佢哋未到呢個年紀，因為男仔。（睇女仔？）就係未！佢哋會講出嚟『呢個女仔好hot、好靚』不過真係鍾意應該唔會講出聲 。」