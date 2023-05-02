法言人丨文雪兒氣質優雅網民讚似40幾歲　何依婷爆喊靠李成昌入戲

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等主演的《法言人》，昨晚（1日）一集有兩大重頭戲，一為彭家大嫂（黎燕珊飾）與彭二太小蓮（文雪兒飾）的角力戰，另一則為Alice（何依婷飾）與Hogan（丁子朗飾）分手戲。

文雪兒獲讚保養得宜，佢都曾經公開過保養心得，除咗都係平時化少啲妝同 飲多啲水，仲要保持樂觀開朗。

彭家大嫂（黎燕珊飾）與彭二太小蓮（文雪兒飾）嘅角力戰。

年青時古裝美女造型深入民心的文雪兒，在《法言人》中飾演大雄（張頴康飾）母親，劇中廚藝高超、說話溫文爾雅的她，每個造型均高貴大方，氣質爆燈，獲網民大讚宜古宜今之餘，亦指她看上去比實際年紀年輕得多：「演出恰到好處」、「美麗，高貴，吸引」、「60幾歲仲好似40零歲咁」、「沒有太大的歲月痕迹，超有氣質美，中年女人Role Model」。而為了兩名兒子與彭家二兒子阿Paul（潘志文飾）爭奪家族董事局權力而對簿公堂的珊姐，之前在《廉政狙擊》中飾演㒼塞慈母獲讚，這次演潑辣角色同樣備受認可，凌厲眼神相當有氣勢，與文雪兒形成強烈對比，令二人「對戰」場口更添戲味。

至於因慢性乙型肝炎病情惡化而憂心不已的Alice，忍痛與Hogan分手，而她在醫院與父親輝仔（李成昌飾）真情剖白一幕，二人演得相當有默契；這邊廂依婷楚楚可憐訴說不幸，那邊廂昌哥明明自己擔心到不得了，但仍全程努力擠起笑容安慰女兒。該場戲感動不少網民，依婷被指演技有進步之餘，與昌哥的「父女情深」亦相當入屋：「李成昌演技出色，何依婷做乖乖女也很恰當。」昌哥更獲讚「真‧老戲骨」。依婷受訪時坦言喊戲對她來說很有難度，必須要很集中精神才能做到，並感激昌哥在旁幫了她不少。談到近年無論《星空下的仁醫》或是《十月初五的月光》角色遭遇都較為悲慘，依婷亦指很巧合，並笑指可能與自己太瘦有關：「可能要食番肥啲先得。」

依婷呢幕喊戲喊得靚，佢話昌哥幫咗佢好多。