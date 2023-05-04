張頴康《逆天奇案2》再做反派　抗拒睇劇本：唔開心嘅感覺返返嚟

無綫（TVB）劇集《法言人》自播出以來反應熱烈，今日（3日）一眾主演齊齊出席宣傳活動。劇中張頴康（飾大雄）與蔣祖曼（Joman）（飾翁官）這對「紅綠燈之戀」深受觀眾喜愛，雖然今次是兩人首度飾演情侶，但默契十足：「其實我哋合作過三次嘅，但如果咁多對手戲就真係第一次，同Joman合作好舒服嘅。」而Joman就笑言阿康變化不大，依然好「爛玩」，兩人無論劇裏劇外都火花十足：「我覺得感覺都幾好，本身個角色好討好，好幸運呢個係冇乜缺點嘅角色，觀眾會鍾意。」



張頴康（飾大雄）與蔣祖曼（Joman）（飾翁官）這對「紅綠燈之戀」深受觀眾喜愛。（梁碧玲攝）

阿康同Joman即將投入拍攝《逆天奇案2》，在上一輯中飾演反派魏子樂的阿康，今次會繼續演同一個角色：「第一輯嗰陣時好辛苦呀，劇情係又死咗老婆呀，經歷咗一段時間係收工嘅時候好辛苦呀。一個禮拜前聽故仔，聽完之後，我揸車返屋企嘅時候，嗰種好唔開心、好辛苦嘅感覺又返返嚟，所以我到而家都唔係好想睇劇本，因為我覺得一睇呢，嗰啲感覺又返返嚟。」他又指演繹這個角色難度高：「有好多嘢要衝破，我想用最短嘅時間研究到點樣演，盡量用短嘅時間演完佢啦，因為我唔想拖咁長時間，因為我成日覺得對身體有啲害。」

阿康直言拍攝《逆天奇案》時好辛苦。（梁碧玲攝）

阿康（飾魏子樂）與劉佩玥（Moon）（飾尤麗）在《逆天奇案》中雖然是反派，但兩人之間的愛情故事讓觀眾動容，可惜尤麗在逃離警察追捕時撞車致死，不少觀眾都好奇阿Moon在新一輯中將如何登場，而阿康就大賣關子：「嗰個就留返畀劇組嗰邊講喇，但會用一個幾特別嘅方法出返嚟。」

默契十足！（梁碧玲攝）