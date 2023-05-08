鄭容和自爆因林俊傑有新目標想於中環海濱開騷：他說我一定會成功

韓國樂隊CNBLUE主音兼男歌手鄭容和昨日（7日）在澳門舉行《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING ‘華麗和夜’ IN MACAU》粉絲見面會，因疫情關係闊別幾年再到澳門開騷，鄭容和都表現得相當興奮，在接近兩小時內除了帶來《You're so fine》、《You, My Star》、中文歌《Dimples》（小酒窩）、《Checkmate》、《Fireworks》以及《Goodnight Lover》等歌曲，又與在場粉絲一同玩遊戲，現場氣氛相當熱烈，令大批粉絲high到站起來歡呼。



鄭容和在澳門舉行《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING ‘華麗和夜’ IN MACAU》粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

性格向來鬼馬的鄭容和，連登場方式都非常特別，突然驚喜在台下現身邊唱出《You're so fine》邊行上台，期間不斷與在場粉絲握手相當親民。他上台後隨即用中文介紹自己兼向粉絲問好：「大家好，我係鄭容和，我事隔六年再在澳門和粉絲朋友們見面，非常想念大家！」

鄭容和的登場方式非常特別。（梁碧玲 攝）

鄭容和於三月時驚喜擔任JJ林俊傑香港演唱會嘉賓，他在見面會上透露當日因為下了場大雨，一度以為會取消：「我當時就想，我是要回家了嗎？久違地來到開騷，怎麼辦呢，幸好最後上天也幫助了我！」他又表示，因為JJ而有了個新目標：「我做完這個演出之後有了個目標，就是我要在那個場地（中環海濱活動空間）舉行香港演唱會！所以我當時已經跟JJ哥說：『嘩，我都好想要在這個公演場地開騷，（他說）我一定會成功的！』」不過，暫時這個願望未能夠實現，皆因他早前已宣布今年7月的香港演唱會將會於亞洲博覽館Hall 10舉行，相信要等下一次才有機會在中環海濱活動空間開騷。

鄭容和做之前擔任JJ香港場嘉賓。（IG/@jyheffect0622）