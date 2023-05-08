CHILL CLUB｜Wyman黃偉文連三年奪獎　爆因一事耿耿於懷30年

年度樂壇盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》已順利舉行，今年大改賽制將歌曲獎劃分為4大音樂風格，台前幕後共頒發16個大獎，當中黃偉文連續三年獲「年度填詞人」獎，在致詞時透露一件耿耿於懷30年的事。



ViuTV派出駱振偉遠赴英國頒獎。（影片截圖）

ViuTV派出駱振偉遠赴英國，親手將獎座頒予Wyman令他相當驚喜，笑言「必須盧海鵬上身，押韻一下：攞獎變探親好過倫敦金」：「能夠將香港溫暖帶俾我，呢件事令我好感動。自己從來冇想過做填詞人，從 90 年代在中大社會工作系畢業，30 多年來有一件事耿耿於懷，享受咗社會資源，但冇從事相關幫人嘅專業。」

駱振偉遠赴英國，親手將獎座頒予Wyman黃偉文令他相當驚喜。（IG：@concertyy）

Wyman又透露曾在街上碰見廣東話歌迷哽咽說：「佢哋走來同我講『你嘅作品有幫到我』，呢件事係幫到我好重要釋懷嘅感覺。其實我想講我要多謝你哋先真，因為你哋富裕咗我嘅職業生涯一個好重要嘅意義，你俾我知道過去做10年嚟我嚟呢個世界係做緊啲咩，所以未來嘅日子無論我喺邊度，只要廣東歌需要我，我都會繼續努力寫一啲大家需要嘅歌。」他又指：「每一次我聽住demo，拎起枝筆，我都係掛住你。多謝大家！」