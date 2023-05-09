法言人｜何依婷啦啦隊造型超吸睛　邵初陳星妤性感閃現搶焦點

《法言人》結局篇劇情更見峰迴路轉，除了金師爺（馬國明飾）、佑家（林夏薇飾），大雄（張頴康飾）、釘官（蔣祖曼飾），阿Will（黃嘉樂飾）、Coco（趙璧渝飾）三大感情線會有突破性發展，「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾）亦會終極反目。熙少昨晚（8日）一集被揭發虛報學歷，身敗名裂之餘亦失去靠山，TK馬上不客氣與其反目。為了報復，熙少偷走TK重要物件並將其移形換影送至佑家手上，事件將引發軒然大波。

馬明薇薇冧樣獲讚

昨晚劇情絕對可以「甜到糖尿」形容，眼見佑家經常生理痛，金師爺四出尋覓有助舒緩痛楚的「發熱熊啤啤」，原本想趁佑家不為意送禮兼示愛，卻遭佑家識穿並詐嬌責問金師爺：「隻熊公仔送畀我架？你鍾意我呀？」計劃被打亂的金師爺只好自我放棄謂：「個劇本唔同晒喇，你鍾意點就點啦！」之後二人在街上甜蜜「熊抱」兼深情一吻，相當溫馨，馬明及薇薇的冧樣更獲網民大讚甜度爆錶。搞笑的是，「金田CP」定情熊啤啤昨晚在網上引發熱討，有眼利網民憑薇薇拿著手提詢問售貨員的短短半秒鏡頭，發現熊啤啤售價只需HK$650，大讚實用又抵買，並喜獲不少和應。

依婷一雙修長美腿及甜美笑容，一直是網民討論焦點。

帶點羞澀的依婷，獲網民大讚「真係好清純」。

2021港姐送驚喜

昨晚另一焦點落在Alice（何依婷飾）身上，向來是劇集顏值擔當的依婷，昨晚先在蹓冰場口大晒長腿，之後再在男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾）陪同下前往電影公司試鏡，並按高層Ada（楊梓菁飾）要求換上啦啦隊制服，大擺嘟嘴及送心心等可愛打氣甫，獲網民大讚「真係好清純」。

依婷「打氣四式」好甜美。

依婷呢個啦啦隊造型，仙氣同新鮮感都十足十。

好可愛！

呢個造型好吸睛！

值得留意的是，同場其餘四位試鏡女孩全部是2021年港姐出身，當中包括將在下星期接棒的《一舞傾城》中飾演重要角色的陳星妤、備受綜藝節目歡迎的邵初，及同屆亞軍人馬梁凱晴、及最上鏡小姐得主楊培琳。換上啦啦隊服的四人扭盡六壬大晒青春無敵一面，畫面唯美，成功搶焦。

+ 2

Erica將慘遭摧花？

不過其實所謂試鏡只是桃色陷阱，是TK為了討好有錢仔Martin（唐嘉麟飾）設下的局，今晚一集，Alice除了被軟禁，更會上演過程驚險十足的「密室逃脫」，屆時將會打鬥連場。另外TK魔爪今晚更會伸延至另一重點小花陳嘉慧Erica身上，從昨晚釋出的第22集預告片，神智不清的Erica在鏡頭前閉眼寬衣解帶，情況相當危險，據知Erica的角色更是影響著《法言人》結局篇劇情發展的關鍵人物；欲知Erica與依婷能否保持清白，密切留意結局篇《法言人》。