呂慧儀做單親媽4年母兼父職　爆兒子下月約前夫私下慶祝父親節

呂慧儀（長腳蟹）今日（14日）聯同劉丹、單立文及滕麗名等接近40位TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》演員現身商場出席母親節活動，她接受《香港01》訪問時表示仔仔「蟹籽」於今早送了一幅親手畫的畫送給自己做母親節禮物：「佢畫咗好多花，Happy Mother’s Day，好簡單但好靚，佢知道我好鍾意花。」



呂慧儀（長腳蟹）今日（14日）聯同劉丹、單立文及滕麗名等接近40位TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》演員現身商場出席母親節活動（葉志明 攝）

她表示仔仔雖然只有8歲，但思想非常成熟，而且亦很gentleman：「佢好似一個管家咁樣，我懷疑每日返工都好似裝咗sensor咁，一收工上車佢就打電話俾我，話『媽咪，你係唔係收工喇？你返嚟未啊？你去到邊啊？』好多時都管住我。」她表示自己一星期七日都與仔仔「糖黐豆」，而且日日都會一起食飯。

長腳蟹笑言經常被兒子「管」。（葉志明 攝）

長腳蟹在2019年宣佈跟出軌前港男丈夫黃文廸離婚，做單親媽媽4年昨日（13日）在Instagram分享自己與蟹籽去主題樂園遊玩的片段，從照片所見，8歲的他身高已經去到177cm高的阿蟹的膊頭位置，生得相當高大，而且五官亦與港男出身的爸爸黃文迪很相似。雖然阿蟹與前夫已經離婚接近五年，但她笑言他們兩父子依然感情非常好，下月亦會一同度過父親節：「我諗佢哋會約嘅，會安排嘅，都會成日見面嘅佢哋，佢哋自己會send message同傾電話！」

長腳蟹與仔仔一同去主題公園玩。（IG：@konniecrab）

呂慧儀和黃文迪雖然已離婚，但兩人都非常愛錫兒子。(konniecrab@IG)