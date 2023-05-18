JW王灝兒談《勁歌》停播　最難忘一出道即與衛蘭攞金曲金獎

JW（王灝兒）今日出席主演劇集《痞子無間道》開鏡拜神儀式，講到《勁歌金曲》即將熄機，她認為稍後又會有新節目補上，所以不擔心。而講到最難忘的《勁歌》回憶，就必數到出道第一年即與衛蘭一齊上《十大勁歌金曲頒獎典禮》憑《男人信什麼》攞「十大勁歌金曲金獎」！



《痞子殿下》續集《痞子無間道》目前正拍攝得如火如荼，JW今日出席開鏡拜神儀式時接受訪問，坦言今次時間比上輯更緊迫密集，要用兩個半月拍完25集，每日都有廠內不見天日。不過第二次拍古裝的她已比之前熟練和大膽，JW說：「經驗多咗少少，喺其他演員身上學到好多嘢，會多咗好多input，諗下不如邊個位可以加啲乜嘢，或者邊個位做多樣嘢會搞笑啲，過程好開心。」

JW指今次角色與上輯完全冇關，但就叫大家收睇時留意彩蛋，會發現中間有似曾相識的地方。（鄧穎琪攝）

播放42年的長壽音樂節目《勁歌金曲》昨日宣布即將停播，JW指有留意到新聞，但未細睇內容。她上月才上過《勁歌金曲》宣傳新歌《陪你》，講到對節目最難忘的回憶，她指一定是出道第一年即在《2010年度十大勁歌金曲頒獎典禮》攞新人金獎，以及憑與衛蘭合唱的《男人信什麼》榮獲「十大勁歌金曲金獎」，JW表示：「係連緊張都唔識緊張！好似唔知發生緊咩事，就有金曲金，仲要同衛蘭一齊，好magical！」

JW（右一）出道首年，即以新人姿態奪得《2010年度十大勁歌金曲頒獎典禮》的「金曲金獎」！（VCG）

對於節目結束她並不感到可惜，因為她相信公司會再有新音樂節目，只是另一個形式而已。JW亦認為不會影響對其音樂的宣傳，並謂：「依家香港有好多唔同嘅平台去promote歌，就算自己嘅平台都可以，佢冇咗《勁歌》，又會做一個新嘅節目出嚟，我諗公司一路都好支持音樂。」

JW認為冇《勁歌金曲》都不緊要，因為公司會再製作新的音樂節目。（鄧穎琪攝）

有指無綫新音樂節目叫《J Music》，其中一個環節「Gi心批」將會由炎明熹（Gigi）「擔大旗」，與粉絲互動，有聲音指Gigi未夠資格孭飛。曾於《聲夢》系列與Gigi合作的JW就說：「一個新人有多啲唔同嘅學習經驗，當學習都好，可以吸收多啲唔同嘅嘢。」