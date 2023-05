陳法拉和「New way大少」前夫薛世恒(Daniel)於2008年結婚並於2013年離婚。及後薛世恒於2021年與圈外女友結婚,有指當年因為疫情關係,婚禮只邀請了50位親友到場參加。他曾表示與太太拍拖幾年,更直言太太(Cherie)是一位完美女仔再乘100倍。另一方面陳法拉與法籍丈夫Emmanuel Straschnov組織家庭,並於2021年初誕下女兒「小米妮」。日前(18/05)薛世恒社交平台公布太太有喜的消息,更得到不少圈中好友,如袁偉豪、陳敏之、黃祥興等的祝福,原來陳法拉於同日也有放閃。



薛世恒公布現任太太有喜。(IG圖片)

陳法拉在前夫公布太太有喜的消息的同日,她也發文分享與現任丈夫Emmanuel Straschnov於五年前手拖手的舊照放閃,更以英語留言向丈夫示愛:「On this day 5 years ago. @emstnv literally held my hand almost every morning to class, when I'm running late haha.」到底是巧合,還是有意為之?