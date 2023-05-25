方東昇《好睡好起》獲激讚　盤點歷年金句引人發笑仲要有意思

方東昇主持TVB新節目《好睡好起》，節目講到人生三分一時間花在睡覺上，偏偏社會對睡眠課題認知不多，父母也只會教孩子「早睡早起」。新節目《好睡好起》，顛覆大家對睡眠世界的想像，全城啟動Sleeping Mode！家家有本難「睡」的經，「數綿羊」有科學根據？「睡眠債」怎樣還？走進睡眠實驗室，嘉賓「瞓身」參與，一覺醒來，有何驚人發現？人人會睡，但未必個個睡得好，想睡得好，要從睡前做起。從今天開始，大家《好睡好起》！

大家肯定好期待方東昇在《好睡好起》的新金句，不過在此之前，先帶大家重溫他歷年在節目中的金句，每句都引人發笑仲要有意思！

《尋人記》金句大家應該仲好記得：

第一集：

方東昇與大家姐倩儀相認時，表示：「終於見到你嘅「倩」影喇。」

第二集：

方東昇聽到肥仔話有斷食減肥，即說「斷食？定係不斷食？」肥仔答他：「「斷食時係斷食？唔斷食時係不斷食。」妙問妙答，相當抵死。

第三集：

當方東昇見到電腦王子時，就自我介紹表示：「今日係「電腦癡」，遇上「電腦白癡」，多多指教。」

第五集：

當方東昇他們仍未等到校草偉約瑟時，他說：「話時話校草當年放榜都遲到，會唔會今日都遲吖？」

第六集：

方東昇對買了縮水樓的受訪者說：「世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。」

第七集：

受訪老師叫方東昇用「淚」字造句時，他說：「大家流眼淚，這就叫做累鬥累。」

第八集：

他們趕住去見受訪者，方東昇說：「慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。」

《尋人記II》嘅金句大家可以睇圖：

第一集：

第二集：

第三集：

第4集：

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第5集：

暫時為止最好笑的，是這位先生認不出方東昇，反而叫方東昇去TVB找方東昇。

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第6集：

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在《長命百二歲》都有好多金句

（電視畫面）

「人生其中一件最痛苦嘅事，係等待；比等待更痛苦嘅係，等了又等，都等唔到。」──方東昇金句錄

在德國杜塞爾多夫的一間護老院中，有七成半住院長者患有認知障礙症，而且經常有老人家失蹤要報警求助，院方為解決問題，不選擇增加人手照顧長者，亦不刻意加強監控長者的設備，反而在院內增設一個巴士站，一個永遠未會有巴士到站的巴士站。院方解釋患認知障礙的長者雖然失智，但卻認得出從小到大的巴士標誌，每當他們動身離開，總會在這個「神奇巴士站」上呆等，再經護老院員工分散注意力後，他們又會回到護老院中。雖然這是一種欺騙長者的行為，但這無疑是一項保護長者的措施，起碼沒有痛苦，不會令長者受到傷害，總比把他們捉住要注射鎮靜劑好。

「無論呢個巴士站嘅目的地係邊度都好，佢嘅目的已經達到。」

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「只要有緣份，3可以識7，9亦都可以搭8」

德國有超過二百幢長者共居公寓，長者與年青人同居的有4百多座，而方東昇今次帶觀眾參觀的公寓的住客年齡界乎19-75歲，以長者為主，共享空間特別多，例如有咖啡廳和跳蚤市場，共享辦公空間，亦有聯誼空間，免費共用空間例如有家庭影院，由頂層走到底層，還有滑梯可用。這個做法惠澤兩代人，年輕人能夠從長者身上得到智識和他們所分享的經驗，長者又能找到精神寄託，找到說話的人排解寂寞，兩代人又不時辦交流活動，互相分工各取所需，互相扶持。

「相見好，同住又唔難，大家都珍惜呢份緣。」

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「再犀利嘅刀都會有生锈嘅一日，同樣，再犀利嘅風車都有停落嚟嘅一日」

荷蘭的老人比例超過18%，比香港更加嚴重，同時，荷蘭亦是長期護理和養老體系的歐洲第一，被視為養老天堂。而當地有一條「失智村」，村來的設施應有盡有，有超級市場，有餐廳，有電影院，不過村內、外並無明顯的通道，感覺有如電影《真人騷》。而村內的居民，全部都是患有嚴重認知障礙症，村內的規劃模擬普通小鎮，而村內無論是侍應、園丁、員工均由社工和護理人員，隨時候命。「失智村」的用意是希望為失智老人在受控制、監管之下得到「自由」。

「無論係人定機械，年紀大一樣會壞。」

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「衣食住行，特別係行，呢度五百個住客成日自由行。」──方東昇金句錄

荷蘭鹿特丹有一個名為「生命公寓」的長者村，居住了五百住長者，有很多都行動不便，但在這裡的居民卻自食其力。這座「生命公寓」所有設施均是對外開放，而設施內的員工，絕大部分情況都會讓老人家自行處理，包括買餸、煮食、在村內行走等等，因為他們都相信老人家自己有能力做得到，讓能夠自理的老人家自理，可以建立到長者的成功和成就感，事事求人，持之以恆，才是對長者們的一種侮辱。

「翹埋雙手，其實已經係幫手。」

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「眼看手又動。」──方東昇金句錄

在我們認知，大部分博物館內的展品都是被圍欄圍住，或用玻璃箱封住，但荷蘭有一個「回憶博物館」，館內的展品全部都可以拿上手。館內的擺放著的，主要是一些由30年代至60年代的事物，而博物館的的主要對象，是一班患有認知障礙症的長者，目的是希望喚起他們年輕時的回憶，刺激他們的腦部，減慢退化。館內亦有響導，但這住對館內所有事物的響導經常由介紹者變為參觀者，原因是到訪的長者對某事物的認知比這響導更深更具體，平時默不作聲的長者們，來到這座博物館往往成為播音員，離開的時候總是滿載笑容。

「世界零距離，但年齡有距離」

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仲有《世界零距離》系列

「抱得美人龜」相信很多人都記得。（網上截圖）

「呢度最多的唔係企鵝，係沙」

「當身邊一切如風，感覺像香港的寒冬」

「如果你問我呢條係咩路？真係唔係路」

「工欲善其事，唔好發脾氣」

「無論動物世界與金融市場的大鱷作風都係快、狠、準。所以對付大鱷的不二法門就係更快、更狠、更準」

唔句唔夠押韻，但好有道理。（網上截圖）

「在跌低的地方爬返起身，從來都不容易」

「成個老襯，士氣大振」

「海龜外殼色澤鮮艷為之靚龜，今次我就抱得美人龜」

「浪花一朵朵，誓言講咩都聽唔清楚」

「同樣等上樓， 佢哋係等上樓買嘢」

咪睇方東昇口才了得，講到運動就出事。（網上截圖）

《世界零距離III》

方東昇認真樣講爛gag，本身已經充滿喜感。（網上截圖）

「一試無妨，再試投降」

「讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路一定要去赤道」

「將雞蛋顛倒過來，這就叫倒蛋」

「歲月不饒人，起身見頭暈」

「無論順流逆流，逝去的水不會再回頭，不知不覺全流走」

「路遙知馬力，汗水滴不停」

方東昇浪接浪的金句，真係媲美金句王黎明。（網上截圖）