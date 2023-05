樂易玲驚爆與任職建築師丈夫陳君毅離婚,更指陳君毅單身後另結新歡,今日更傳出陳君毅離世消息,其實樂易玲婚變,2017年已傳出,當年10月樂易玲細仔Ryan,在IG發文寫上「last week my dad breakup the family and despite our despairs, there’s still hope…(上周爸爸令到家庭破裂,儘管我們感到絕望,但仍然有希望……)當時樂易玲亦回覆兒子:「人生總會有起伏,婚姻也一樣,不會無風無浪的,有問題時便面對它吧」

樂易玲與長子Adrian、幼子Ryan關係密切,每年生日必定一齊慶祝切蛋糕。

而近年樂易玲不時在IG發文,長子Adrian、幼子Ryan都經常出現,可見三人關係密切,而據知前夫陳君毅是突然離開家庭,當時令樂小姐非常傷心。