TVB高層樂易玲其前夫陳君毅離世,事源陳君毅母校喇沙中學的校友圈中,登出其離世的消息,但未知離世原因。據了解二人在五年前低調離婚,有傳男方已經組織新家庭並育有小孩。

陳君毅離世,終年66歲。

樂易玲兩子趕見爸爸最後一面。(IG圖片)

樂易玲在晚上8時許在社交平台證實前夫死訊,上載一張燭光照和一朵白菊花,上面還有一張memo紙:「Oh,dear.My dad is gone. He was 66. Still young.That make me heartbroken,but I'm a big and strong man now.Mydad is my greatest inspiration to ...」樂易玲則留言:「 生命太無常,發燒肺炎竟變成永別,一切都來得太突然!收到消息飛車回香港見最後一面,兩個仔仔趕上床前與你最後道別,You will be remembered forever 🙏🏻 RIP」。

樂易玲證實前夫死訊。(IG@62000000callme)