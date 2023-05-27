保錡暗寸《極度俏朗君》劇本唔掂 姜皓文：佢哋拍拍下就明

由一班昔日亞視藝人組成嘅「A記同學會」，今晚（26日）喺尖沙咀廷開十多席，鮑起靜、姜皓文、袁文傑、羅霖、蔡國威、李志剛、林祖輝、秦啟維等人均有到場。袁文傑到場後，不時被集郵，但他未開席就離場，他表示因為要趕往機場。

姜皓文出席「A記同學會」。（陳順禎攝）

羅霖接受《香港01》訪問時，透露因疫情關係，所以已有幾年冇同大家見面，得知江美儀早幾個月前發起今次飯局已表示一定會參與。「我都係啱啱深圳返嚟，一陣夜啲都要返番過去，因為聽日有活動。」羅霖表示由於媽媽同三位兒子都喺香港，所以自己每星期都會留港數天，更笑言跑得多先會瘦。

羅霖表示對好友張學潤（Nel Nel）離世，心情已經平復，身後事亦辦妥。（陳順禎攝）

另外，提到好友張學潤（Nel Nel）早前離世，羅霖透露自己的心情已經平服，而Nel Nel後事亦已辦妥，其家人亦全程有參與。

姜皓文接受訪問時，表示今晚到場後，見返唔少睇住自己入行嘅前輩，而今晚老婆殷寧亦與《方太生活廣場》嘅舊同事眾舊，黑哥表示由於要駕車，所以今晚做唔到不醉無歸。

姜皓文表示不介意保錡對《極度俏朗君》評論，認為大家當時拍得好開心。（陳順禎攝）

提到早前主演劇集《極度俏朗君》，連保錡都話唔明劇情，黑哥就笑笑口表示：「唔緊要啦，佢哋拍拍下就會明，一班小朋友。我覺得佢哋都拍得很幾開心，唔好理個劇本點，都算係大家合力砌咗嚿嘢出嚟， 我滿意，亦相信大家都開心。」