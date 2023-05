樂易玲大仔寫悼詞悼念病逝爸爸：感謝你做我媽媽最好的朋友

無綫高層樂易玲前夫陳君毅日前 (26/5) 驚傳病逝,同日晚上樂易玲在社交平台證實前夫死訊。她上載了一張燭光照和一朵白菊花,上面還有一張兒子所寫的字條:「Oh, dear. My dad is gone. He was 66. Still young.That make me heartbroken, but I'm a big and strong man now.My dad is my greatest inspiration to ...」樂易玲則留言:「 生命太無常,發燒肺炎竟變成永別,一切都來得太突然!收到消息飛車回香港見最後一面,兩個仔仔趕上床前與你最後道別,You will be remembered forever 🙏🏻 RIP」。

今日樂易玲的大仔Adrian於IG出post悼念爸爸,以英文寫道:「My Eulogy for my legendary Dad, Brian ( 我為我傳奇的父親的悼詞 )。」

他的悼文內容:「salute to you, I encourage you, I support you, I appreciate to you, be my mom's best friend for you, Jesus Christ, your soul, angels, hallelujahs and hosannas will come to pick you in heaven, your new adventure and give you a great big desserts to you. And you will always to be with us forever, and don't forget, you will always to be proud that l am. (我向你致敬,我鼓勵你,我支持你,我感謝你,做我媽媽最好的朋友,為你、耶穌基督、你的靈魂、天使、哈利路亞與和散那會來接你到天堂 , 你的新冒險,給你一份很棒的大甜點送給你。你會永遠和我們在一起,不會忘記 你永遠都會為我感到驕傲) 」樂易玲亦有於她的IG story中轉載。

