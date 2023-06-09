王君馨演唱會｜邀歌迷上台玩綑綁反被挑逗　為老友衛蘭公開招親

王君馨（Grace）昨日（8/6）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。途中播出一段影片，見Grace的丈夫Daniel拍片大讚愛妻勇敢追夢，就算有人阻止仍然會堅持，最後更深情表白。而Grace亦獻唱《Dancing in the Dark》回應丈夫的愛意，隨後更表示婚姻是一件難事，所以夫婦之間不時要增加親蜜度，於是她就為觀眾送上《尖叫》。Grace在現場抽出一位幸運男歌迷，不但蒙上對方的眼睛，更把對方綑綁在椅子上，最後更與歌迷大跳貼身舞 ，不過這名男歌迷亦都唔執輸大跳性感舞，令Grace驚喜尖叫，場面相當有趣！

王君馨（Grace）今日（8/6）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。（葉志明 攝）

男歌迷的舞姿令Grace感到驚喜！（葉志明 攝）

演唱會上，Grace邀請好友衛蘭（Janice）擔任嘉賓合唱歌曲《大哥》，隨後二人閒談講個不停，當中Grace更為好友公開招親，演唱會完結後，Grace接受傳媒訪問時透露：「我做呢個紅娘嘅角色做得唔錯，我見都幾多男仔舉手，工作人員會畀晒佢哋啲IG我，等我呢幾日搜集啲資料。」隨後，又指見到觀眾反應如此熱烈而感到高興，更表示唔夠喉：「都可以再開嘅（演唱會）！但係我唔貪心嘅，唔一定要開個人嘅。」

Grace邀請好友衛蘭（Janice）擔任嘉賓合唱歌曲《大哥》（葉志明 攝）

又邀請鍾舒漫演唱歌曲。（葉志明 攝）

早前，Grace為第二回合的《全民造星V》擔任評判，邀請了1號王鋒及18號Owen賴天恩做演唱會嘉賓，Grace大讚兩位做得非常好：「佢哋都會緊張嘅，始終第一次上演唱會台，但係我第一眼見到佢哋兩個已經覺得好有talent同potential，所以畀佢哋試下唱我新歌嘅Rap。」前日（7/6）播出一集的 《全民造星V》中，王鋒因突改舞步遭好友阿澤指責，節目出街後引起不少爭議，有人指王鋒為搶鏡好自私，亦有人表示阿澤不應該在評判面前指責對方，作為評判的Grace表示不知情：「我覺得做評判最公平係淨係睇個三分鐘個片段，我淨係評嗰個位，所以我唔評論。」

Grace邀請《全民造星V》1號王鋒及18號Owen賴天恩做演唱會嘉賓。（葉志明 攝）