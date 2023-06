王君馨演唱會｜邀歌迷上台玩綑綁反被挑逗　為老友衛蘭公開招親

王君馨(Grace)昨日(8/6)在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。途中播出一段影片,見Grace的丈夫Daniel拍片大讚愛妻勇敢追夢,就算有人阻止仍然會堅持,最後更深情表白。而Grace亦獻唱《Dancing in the Dark》回應丈夫的愛意,隨後更表示婚姻是一件難事,所以夫婦之間不時要增加親蜜度,於是她就為觀眾送上《尖叫》。Grace在現場抽出一位幸運男歌迷,不但蒙上對方的眼睛,更把對方綑綁在椅子上,最後更與歌迷大跳貼身舞 ,不過這名男歌迷亦都唔執輸大跳性感舞,令Grace驚喜尖叫,場面相當有趣!

王君馨(Grace)今日(8/6)在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。(葉志明 攝)

男歌迷的舞姿令Grace感到驚喜!(葉志明 攝)

演唱會上,Grace邀請好友衛蘭(Janice)擔任嘉賓合唱歌曲《大哥》,隨後二人閒談講個不停,當中Grace更為好友公開招親,演唱會完結後,Grace接受傳媒訪問時透露:「我做呢個紅娘嘅角色做得唔錯,我見都幾多男仔舉手,工作人員會畀晒佢哋啲IG我,等我呢幾日搜集啲資料。」隨後,又指見到觀眾反應如此熱烈而感到高興,更表示唔夠喉:「都可以再開嘅(演唱會)!但係我唔貪心嘅,唔一定要開個人嘅。」

Grace邀請好友衛蘭(Janice)擔任嘉賓合唱歌曲《大哥》(葉志明 攝)

又邀請鍾舒漫演唱歌曲。(葉志明 攝)

早前,Grace為第二回合的《全民造星V》擔任評判,邀請了1號王鋒及18號Owen賴天恩做演唱會嘉賓,Grace大讚兩位做得非常好:「佢哋都會緊張嘅,始終第一次上演唱會台,但係我第一眼見到佢哋兩個已經覺得好有talent同potential,所以畀佢哋試下唱我新歌嘅Rap。」前日(7/6)播出一集的 《全民造星V》中,王鋒因突改舞步遭好友阿澤指責,節目出街後引起不少爭議,有人指王鋒為搶鏡好自私,亦有人表示阿澤不應該在評判面前指責對方,作為評判的Grace表示不知情:「我覺得做評判最公平係淨係睇個三分鐘個片段,我淨係評嗰個位,所以我唔評論。」

Grace邀請《全民造星V》1號王鋒及18號Owen賴天恩做演唱會嘉賓。(葉志明 攝)