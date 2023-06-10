晚吹｜嘉賓疑因盂蘭節險踩街衣累全家遇靈異事　屋企門鐘半夜狂響

由潘紹聰、岑樂怡（阿妹）及詹朗林（JJ）主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，昨日（9/6）一集就請來Daniel擔任嘉賓，幾位主持人紛紛指Daniel是第一位主動上節目分享靈異經驗的人，原來Daniel在一次盂蘭節下，突然打開靈異機制，自此無論在工作環境還是在家中都會遇到靈異經歷。



Daniel是第一位主動上節目分享靈異經驗的人（節目截圖）

Daniel分享就讀幼稚園時已經會感受到一些無形嘅壓迫感，由於感到不適所以他會對着一個方向大叫。直到17歲那一年的盂蘭節，剛下班的他拖着疲倦的身體回家時，險些踩到已經燒盡的街衣，他憶述當時情況：「當時街衣上面有兩隻手掌咁大嘅龍捲風，啲灰燼喺度轉圈，望住佢哋向啲暗角位移動，我呆咗即刻返屋企。」

Daniel17歲開始遇到靈異事件。（節目截圖）

好恐怖！（節目截圖）

回家後的Daniel馬上發訊息告知朋友剛才的事情，而對方則認為好友不慎撞見靈體，儘管Daniel否認，但身體已經不自禁開始發抖，就在那天開始他開始見到一些無法解釋的現象：「我會見到一啲實物喺度移動，最誇張係見到屋企櫥櫃嘅玻璃樽飛咗出嚟，我見到佢喺櫥櫃嗰個位飛起，然後再跌咗落去。」

隨後Daniel與主持們分享一段影像，是他工作環境的閉路電視，明顯見到他工作位置有一粒糖果以一種奇怪形式掉落在他身邊，另一班主持人震驚，當中JJ更表示：「如果唔係睇到條片我都覺得佢係吹水。」

開始時，主持人覺得是吹水。（節目截圖）

開始時，主持人覺得是吹水。（節目截圖）

對於不少人來說，家一定是一個安全又溫馨的地方，不過對於遇見靈異事件的Daniel來說，可能就是另外一種講法，他透露多年前一個晚上，當時凌晨12點左右，他躺在床上看電影，突然間聽到有人按他的屋企門鐘，當時Daniel心想：「會唔會係隔籬屋婆婆，不過見到佢屋企冇開燈，仲要閂咗窗，如果真係好緊急要搵人幫手，會撳多幾次門鐘或者拍門，但係乜都冇發生，所以我冇理到。」當時他家姐為此感到好奇，不過她就從防盜眼望出去，卻什麼都沒有見到，因此大家都覺得可能是錯覺。

Daniel在家中遇到奇怪事件。（節目截圖）

隨後，大概到凌晨兩點時份，Daniel已經看完電影，家人已經入睡，豈料門鈴再次響起，此時他的父母亦被嘈醒。當時Daniel認為有人在惡作劇為此感到生氣，於是決定到門口看個究竟。在他從走廊走到大門期間，門鐘仍不斷響起，不過Daniel打開門口後什麼都沒有見到，此時最恐怖的事情發生，明明門口根本就沒有人，但Daniel家的門鐘卻不斷響起：「佢係好快速咁響起，一下一下不斷咁響。」

Daniel好嬲打開門，但係什麼都見不到。（節目截圖）

為了證明所講的是事實，Daniel貼出照片：「因為我哋大廈走廊好短，同埋都好應聲，如果有人閂門或者開門一定聽到，防煙門關嘅時候都會有聲，假設有人跑走咗，你肯定會知道。」而主持人好奇問到會否是門鐘壞了，不過Daniel表示：「係啦，好多人都覺得係門鐘壞咗，咁我鼓起勇氣行出去睇，發現個門鐘係撳到凹咗落去。」而事隔多年。 Daniel想起這件事仍然會打冷震，而JJ說道：「我覺得一係壞咗，一係你就真係有嘢嚟搵你。」

為了證明所講的是事實，Daniel貼出照片（節目截圖）