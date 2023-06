韓國女團少女時代隊長太妍昨日(10/6)於亞洲國際博覽館舉行《 The ODD Of LOVE in HONG KONG》,由於這次是她闊別香港五年再次開騷,因此大批歌迷為此感到期待。演唱會於晚上7時正準時開始,她穿上一身黑皮長裙型格登場,以歌曲《INVU》、《Can’t Control Myself》、《Some Nights》打頭陣,展示自己超強的歌詞技巧,而所有SONE(少女時代歌迷名)就配合應援口號,全場High爆!

太妍闊別香港五年再次開騷

雖然這次香港場是亞洲巡迴演唱會首場,不過太妍表示狀態大勇表演更勝韓國場,而太妍相當識冧歌迷,展示用廣東話說道:「香港sone世一」,隨後指因為要到訪多個地方學習不同語言,因此會出現成日都唔記得的情況,又搞笑向歌迷表示:「再有廣東話想我學,記得dm我。」