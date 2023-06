周佩婷今日在IG貼出與未婚夫的合照,並寫上:「It's been a while since we officially started on the route to becoming Mr. and Mrs. ❤️ We've decided to make forever happen :)」,正式宣布封盤做人妻!

周佩婷好幸福呀!(IG@angelchoww)

周佩婷本身除了是娛樂新聞台主持之外,同時亦是一位言語治療師,她曾經在J2節目《3日2夜》中性感出鏡,不過她不只擁有一副好身材,更是美貌與智慧兼備!

周佩婷曾在《3日2夜》中性感出鏡。(IG圖片/angelchoww)

Angel因為一次義工活動接觸自閉症譜系障礙的小朋友和青年,啟發她成為一個言語治療師,可以幫助他們改善溝通技巧。(IG圖片/angelchoww)