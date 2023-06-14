方東昇直擊周嘉洛14小時拍劇行程　曾講對白瞓著覺：以為只係眨眼

憑《痞子殿下》「紀威」成為歷屆最年輕「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛，由於劇接劇休息時間甚少；為深入了解周嘉洛如何在極緊密的行程下保持驚人電力，三位節目《好睡好起》主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣貼身直擊周嘉洛其中一日的工作，周嘉洛還大方分享獨門「快速叉電」大法。經過14小時工作，周嘉洛收工時仍能維持高電量狀態，更為同樣通宵工作的方東昇團隊打氣。

周嘉洛受訪期間正忙於拍攝劇集《痞子無間道》。

電視城「頂級電兔」

談到被譽為電視城「頂級電兔」，周嘉洛笑言也有輸給周公的時候：「都會強制性熄機，試過我畀緊對白嘅時候瞓著咗。嗰時嘅情景就係我一擘大眼，見到啲crew全部望住我定咗喺度唔知做咩，因為我唔知我自己瞓著咗，我以為我眨咗眼架啫。」更笑言在他的世界裏，「瞓覺」等同「興趣」。鏡頭前周嘉洛一派從容，對答如流，但當三名主持突然要求他讀出一段「感言」時，周嘉洛竟讀到扁晒嘴，到底所謂何事？

周嘉洛大方公開「小休」片段，亮點係佢瞓醒個樣好呆萌。

伍詠薇花逾十年時間搶救睡眠質素

同樣因為拍劇積下大量睡眠債的伍詠薇（伍姑娘），揚言搏殺後花了十多年搶救「睡眠質素」，席間她大方分享各樣睡眠問題及搶救大法，更首度走進睡眠實驗室接受測試，了解自身睡眠質素，伍姑娘貫徹敢言本色謂：「人生咩都要試吓嘅我覺得。」同樣勇闖睡眠實驗室的還有「公職王」霍啟剛，他雖然公務繁忙，行程一個接一個，但仍盡量日睡七小時，他又有哪些睡眠煩惱呢？

伍姑娘在節目中分享三十多年來演藝生涯的苦與樂，並坦言花了十多年搶救「睡眠質素」。