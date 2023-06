岑麗香一家四口。(IG:@heungheungeliza)

岑麗香婚後誕下2個囝囝,淡出幕前專心相夫教子,但絕對不做黃面婆﹗近日她去到海邊,受經典動畫改編的真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)啟發,換上閃片背心短裙,一頭長曲髮猶如真人版美人魚。她留言笑謂:「今日天氣咁熱,如果我係一個小美人魚,我可能會想stay喺水裏面,哈哈。」朋友盛讚她是「QUEEN of the sea」,香香笑問:「Ursula!? Yes, I wanna be Ursula!」

岑麗香分享在沙灘拍攝的美照。(IG:@heungheungeliza)

岑麗香仲係好FIT。(IG:@heungheungeliza)