港姐2023｜前亞姐爆合約有百幾頁　紋身參賽者退選：怕收入不穩定

《2023香港小姐競選》昨日（16日）舉行次輪面試，不少在首輪面試中被視為大熱門的參賽者都順利入圍，當中曾參選《亞洲小姐競選2021》香港區奪得「最上鏡小姐」的孫伊，當日亦有入電視城面試，但最後就未有現身見傳媒。孫伊昨晚在社交平台發文宣布已正式退選：「今天是港姐的二面，在看完TVB合同條款後我選擇了退賽，看著那一百多頁的合約，其中我比較猶豫的就是總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參與別的電台節目，不管拿獎與否。其次沒有入總決賽的會限制娛樂板塊的活動半年。」



孫伊曾參選《亞洲小姐競選2021》香港區奪得「最上鏡小姐」。（網上截圖）

孫伊有入電視城面試，但最後就未有現身見傳媒。（資料圖片）

孫伊自言經過仔細考慮後，認為仍有很多問題需要顧慮：「工作和比賽如何平衡？簽證續簽？是否能超越之前的獎項？是否選擇改變職業規劃真正成為一個藝人？以及在港圈對大陸人的接受度和認可度等，確實這一系列的問題，還有各種限制，我是否願意用一個確定的現在去賭一個不確定的未來呢？我選擇了放棄。經歷了很多思想鬥爭，最終我放棄競選港姐，會有唏噓，畢竟誰沒有一個大明星的夢呢？但於此同時，對於自己想要的機會，到底願意付出什麼努力和犧牲去交換呢？我開始讀懂了一些，但也還在探索中，可能這就是25歲需要學會的課題吧。」

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而因樣貌清純而被封為「翻版沈月」的鄭泳君，左手前臂有大面積紋身，同樣未有現身見傳媒，原來她亦已經退選，更自爆是直入次輪面試：「其實這次參加比賽我也很不好意思，第一輪面試我因為家人做手術我就發郵件表示無法參加了，我以為TVB這麼大一個節目，也不缺我一個，當下也就放棄了。沒想到！前幾天我又接到電話，TVB表示會再給我一個機會！我想了想，不想讓自己留有遺憾，還是去了。但去了更驚奇的發現其實已經是在為準決賽做篩選了，所以就已經要簽約了，因為我本身在做全職，而且我的性格很怕收入不穩定沒工開，工作人員在現場也有勸我，但再三權衡下我還是退賽了，但其實很感動，TVB給我了這麼多次機會。」

24歲鄭泳君（Gwen）以一條翠綠色碎花裙現身，參加《2023香港小姐競選》次輪面試。（資料圖片）

鄭泳君亦再次大方展示自己的紋身，並作解釋：「大家在瘋狂關注我的紋身哈哈哈哈哈，想說紋身是我個人喜好，紋之前我也仔細考慮過，與其說喜歡紋身，更多的是喜歡其中的含義。」其實她昨日接受《香港01》訪問時曾透露手上的紋身由自己設計，代表屋企家人同寵物，當被問到擔不擔心有紋身會影響參選時，她就大方回應：「盡試啦，如果佢哋唔鍾意都冇辦法。」

24歲鄭泳君（Gwen）大方展示手上紋身。（葉志明攝）