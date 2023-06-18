父親節明星盤點｜兩位聲夢小花爸爸好靚仔　黃偉文老豆似印度人？

父親節又到，不少人會趁這個日子，與爸爸吃吃飯拍拍照，再post上網打一些對父親的感言，藝人們當然也不例外，以下立即帶大家睇睇！

黎姿爸爸。（IG圖片）

黎姿表示：「爸爸雙手是最溫暖的 🥰小時候爸爸會拖著我，總感覺他的手好大好溫暖，而我最喜歡依靠在他肩膀、抱著他，給我滿滿的安全感。隨著他年紀愈大，視力和聽力不及以前，而我知道，即使將來他視力變模糊，只要握著我的手，就會知道是我。這個感覺永遠在我們父女倆心中 💞不管幾歲，在爸爸眼中我仍然是個3歲小朋友👧🏻謝謝爸爸一直守護我們一家人，並給我無限的愛」。

黃偉文爸爸。（IG圖片）

填詞人黃偉文表示：「我估你哋都未見過我老豆個樣。由細到大，個個話佢似印度人，而佢好似真係喺印度出世嘅，因為阿爺走難時去咗印度（ 非常與眾不同嘅選擇，唔知係咪貪物價平，好似話當時有大屋大花園好多架車好多家務助理仲特登起咗個舞台比沉迷魔術嘅爺爺表演刀鋸美人盛盛𠻹⋯⋯不過後來 for some reasons 一個仙都帶唔走，只可以人離開（咦呢段咁熟囗面嘅），所以我出世前屋企已經變返草根階層。總之好長個故仔，今日講住咁多先哈哈。）

我唔敢問阿嫲『乜喺印度生仔啲仔就會似印度人㗎咩？』費事佢懷疑我懷疑佢。（講起上嚟我兩個阿伯兩個姑姐兩個阿叔啲皮膚真係全部都係黑黑哋色底嘅喎。Anyway，我個樣係完全唔似我老豆嘅，否則可能一早喺 Bollywood 紅透半邊天。到時就可以帶住爸爸衣錦還新德里，唔使好似而家咁，只得一首《單車》。（遲啲如果個作者名比人改咗就冇埋𠻹）

呀，仲有，同埋（喺佢走咗一年半之後嘅）一句『父親節快樂』！好啦，James，遲一點天上見」。

周嘉儀的爸爸。（IG圖片）

40歲的前TVB新聞主播周嘉儀（Venus），在2015年離開主播台後投身金融界，成為證券公司的市場部總監，Venus在公司主要負責市場推廣工作。

容祖兒的弟弟。（IG圖片）

容祖兒post出與弟弟的合照，弟弟成已人父，所以也是父親節。

姚焯菲的爸爸。（IG圖片）

劉芷君的爸爸。（IG圖片）

兩位聲夢小花姚焯菲和劉芷君的爸爸好靚仔。