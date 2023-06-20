張振朗下半年兩劇兩綜藝為視帝鋪路　郭柏妍五劇在手力捧上一線

無綫（TVB）的《2023 TVB 年中節目巡禮》昨日（19日）在會展舉行，不少的藝員亦有到場支持，包括有：陳豪、蔡潔、陳家樂、江美儀、陳展鵬、劉穎鏇、馬國明、張曦雯、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、袁偉豪、張寶兒、張振朗等人出席。陳豪、江美儀及胡定欣站在正中間的「力捧位」。



除此之外TVB亦預告會有多個精彩劇集排隊播出：《破毒強人》、《異空感應》、《新聞女王》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《靈戲逼人》、《奪命提示》及《旁觀者》等，當中35歲張振朗擔正兩套劇男主角，一看就知公司力捧為下一個視帝。



無綫（TVB）的《2023 TVB 年中節目巡禮》今天（19日）在會展舉行。(陳順禎 攝)

張振朗衝擊視帝

張振朗下半年有兩套劇播出，分別是《靈戲逼人》及《奪命提示》，兩套劇都是第一男主角，還有兩個綜藝節目《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》，劉穎鏇亦有兩劇在手，分別是《靈戲逼人》及《奪命提示》，曾志偉新抱王敏奕亦有兩劇《新聞女王》及《旁觀者》。

張振朗下半年將會大爆發，昨日的節目巡禮上有不少作品。（陳順禎攝）

郭栢妍力谷上一線

除了張振朗、劉穎鏇、王敏奕之外，今次節目巡禮亦見到TVB亦想25歲郭柏妍快點上位，自從在《下流上車族》之後，人氣急升、加上形象夠「入屋」，TVB要力捧好合理，在昨日的巡禮中，她有三部劇將會在下半年出街，分別是《旁觀者》《破毒強人》《NEWS新聞女王》《奪命提示》《妳不是她》，當然每套劇戲分不一，但亦有一定戲份，郭栢妍要上一姐位，指日可待。

郭柏妍現身將軍澳電視城出席無綫新劇《逆天奇案2》造型記者會。（陳順禎攝）

陳豪TVB一哥地位穩固

今次節目巡禮明顯見到TVB銳意年輕化，希望二綫快上一綫，甚至企穩成鎮台小生花旦，但擔大旗始終是有級數的大哥，陳豪下半年亦有兩套重頭劇將會播出，分別是《破毒強人》及《羅密歐與祝英台》，這兩套劇集卡士強勁，《破毒強人》與視后胡定欣再合作，《羅密歐與祝英台》就與太太陳茵媺夫妻檔上陣，雖然昨日未公布播放日期，但以兩劇卡士來說，一定是台慶劇，說不定陳豪亦有機會再奪視帝。

《破毒強人》卡士強勁由陳豪、胡定欣、張曦雯主演。（陳順禎攝）

點撃睇下TVB下半年嘅8部重點劇集：