區燕雯親解點解唔同張致恒離婚　回覆網民強調佢係小朋友爸爸

「離婚KOL」區燕雯（雯雯）與老公張致恒（Steven）的關係一直撲朔迷離，自誕下幼子後便頻頻傳離婚，但雯雯一直未有正式宣布與Steven離婚，但多次在社交平台大呻Steven「又廢又懶」及割席。昨日（19日）雯雯在社交平台與粉絲大玩「你問我答」，亦有不少的網民關心她跟Steven的關係，至於問到大部分有關Steven的問題時，她則以：「😊」回答題目。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG@ugly__mama）

雯雯被問到是否還與Steven在一起，她回答：「呢個問題我答過好多次，佢依然存在，就係小朋友爸爸。」她用「存在」一詞來形容Steven。而有關離婚的問題，她亦有回應：「有小朋友，唔係話即刻就做，要安排好多野。」而她回答大部分有關Steven的問題都繼續指他「廢」。

雯雯全副心機照顧三名兒子。（IG@ugly_mama）

以下分別是雯雯與網民的對話節錄：

問：張生有冇生性左？

答：人嘅本性好難改變

問：你老公有比錢你嗎？定問返你拎？

答：😊

問：如果靜靜地襯佢出差/返工做野一野搬走，靜靜分居2年離婚得唔得？

答：間屋我租，點解我要走。

問：間屋你租 點解要比佢住？

答：你可以梨帶佢走？

問：點解佢要死都跟住你？

答：你問佢

問：張生有冇抽時間陪你地嘅呢？

答：存在，就需要幫手

問：佢呢家係咪都係一蚊都無比你？

答：😊

問：冇可能佢同你地一齊住，但一蚊都冇俾ga wor. 佢有收入架嘛

答：一個人要廢，冇野布可能

問：即係你屋企依家住咗條蛀米蟲

答：😊



點撃睇下雯雯回覆咗網民啲咩：