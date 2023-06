吳大強年輕爆肌身材曝光腹肌至煞食　兒子一個飛機師一個消防員

71 歲的「追夢爸爸」吳大強(Bill 哥哥)接受港台《舊日的足跡》訪問,分享自己的演藝夢,以及對幾名兒子事業各有所成的感受。

吳大強接受車淑梅訪問。

吳大強育有四子,最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』。(影片截圖)

Bill 哥哥小時候家住元朗,經常健身,更擁有八塊腹肌及兩個夢想。當年他渴望成為職業球星或明星,可惜事與願違。他於 1971 年參加香港電台舉辦的歌唱比賽,憑歌曲《One Day》獲得第二名,翌年報名無綫電視藝員訓練班卻失落了。「在比賽的第二輪已沒有下文,可能我不夠帥氣也不夠高。婚後我看着四名兒子,心想他們可有這(加入演藝圈)天份、興趣和能耐?當年無綫招考藝人,我為老二和老三(吳偉豪)報名,結果千多人之中只選九名入圍者,他倆都中選了。不過老二一直夢想當飛機師,要去加拿大升學,結果老三加入了娛樂圈。」

吳大強年輕時好鍾意健身,穿貼身T恤嘅佢他身形頗為健碩,手瓜起腱以及倒三角身型,佢仲自爆有8嚿腹肌。

三仔吳偉豪盡得爸爸良好基因,高大靚仔又大隻。(吳偉豪ig)

「我四個兒子名字的最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』,是我對他們的期望。我當過輔警,太太任職懲教處。我們住宿舍,家中非常守紀律。當年老大考消防隊長,我曾經好擔心。他畢業不久,牛頭角大火事件傳出有消防隊長出事,他也在現場。我打電話給他又無人接聽,幸好最終都找到他。」

「老二要做飛機師,我認為那是不切實際的夢想,但剛巧遇上國泰招募機師,他過了很多關,終於在澳洲畢業,還代表同學致謝辭,我感到好驕傲。他做了飛機師,讓我享有乘機優惠。現在是收成期了,可惜又遇上疫情......我暫時還未坐過由他駕駛的飛機。他和《衝上雲霄》的飛機師不是絕對雷同,但也有些相似。」

吳大強對太太情深,對四子各有所成亦感安慰。(吳偉豪ig)

一家人曾參加《思家大戰》。(吳偉豪ig)

談到入行七年的三兒子吳偉豪,Bill 哥哥稱兒子入行時未夠 18 歲,他並不擔心兒子沒有一炮而紅,因為兒子跟同期同學相比,表現也算令人滿意。有人稱讚吳偉豪為翻版吳彥祖,Bill 哥哥卻說:「電視台比他靚仔的演員大有人在。他做戲還可以。我曾擔心他會學壞,但原來劇組就像一家人般互相照顧,令我好放心。」他替兒子獲頒「飛躍進步男藝人獎」感到非常開心。「幸運地去年他參演的劇集讓他有發揮的機會,自此之後他更有信心。在這個圈一定要學習他人的演技,不一定要像發哥(周潤發)或華仔(劉德華),但要努力去做。」被問到可有機會父子檔拍劇,他說也有聽聞,不知會否成事。他只懂唱歌,是一個素人,不過有機會試試也無妨。

原來係吳大強幫囝囝吳偉豪報名參加藝訓班。(吳偉豪ig)

吳大強真係冇乜點變。(吳偉豪ig)

Bill 哥哥未婚前曾移民加拿大並修讀酒店管理,回港後從事酒店業,至兩年前退休。大約於 1994 年,他在大球場旁邊的酒店工作,經常因贊助球隊而出席足球活動。「當年見到偶像譚詠麟,他的歌《情憑誰來定錯對》很紅。心想他唱了這麼多好歌給我們欣賞,如果有一天我可以唱歌給他聽,便今生無悔了。終於在今年的《中年好聲音》節目中,他擔任嘉賓評判,而我剛好獲分派演唱這首歌,我真的可以唱歌給他聽!在後台我跟他提及這事,還說雖然不及他唱得動聽,但也知道不會難聽,他很開心!」

Bill 哥哥說自己遲婚,40 歲才做爸爸,並指自己對幾名兒子選擇女友甚為開通。「雖然我是潮州人,但(兒子)不一定要娶潮州女孩。靚女當然好,但心地好更重要。」他更在節目中向太太表示愛意:「很想讓她知道她是我生命的一部份,特別於我早前身體不適的時候,她對我照顧有加。我要向她說『I will always love you』,希望她感受到我對她無盡的愛。」他還在節目中清唱《Yesterday once more》送給太太,非常溫馨。

吳大強參加《中年好聲音》一圓歌手夢。

兩父子有機會合作拍劇。(吳偉豪ig)

點擊睇吳偉豪其他靚相: