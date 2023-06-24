吳大強年輕爆肌身材曝光腹肌至煞食　兒子一個飛機師一個消防員

71 歲的「追夢爸爸」吳大強（Bill 哥哥）接受港台《舊日的足跡》訪問，分享自己的演藝夢，以及對幾名兒子事業各有所成的感受。

吳大強接受車淑梅訪問。

吳大強育有四子，最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』。（影片截圖）

Bill 哥哥小時候家住元朗，經常健身，更擁有八塊腹肌及兩個夢想。當年他渴望成為職業球星或明星，可惜事與願違。他於 1971 年參加香港電台舉辦的歌唱比賽，憑歌曲《One Day》獲得第二名，翌年報名無綫電視藝員訓練班卻失落了。「在比賽的第二輪已沒有下文，可能我不夠帥氣也不夠高。婚後我看着四名兒子，心想他們可有這（加入演藝圈）天份、興趣和能耐？當年無綫招考藝人，我為老二和老三（吳偉豪）報名，結果千多人之中只選九名入圍者，他倆都中選了。不過老二一直夢想當飛機師，要去加拿大升學，結果老三加入了娛樂圈。」

吳大強年輕時好鍾意健身，穿貼身T恤嘅佢他身形頗為健碩，手瓜起腱以及倒三角身型，佢仲自爆有8嚿腹肌。

三仔吳偉豪盡得爸爸良好基因，高大靚仔又大隻。（吳偉豪ig）

「我四個兒子名字的最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』，是我對他們的期望。我當過輔警，太太任職懲教處。我們住宿舍，家中非常守紀律。當年老大考消防隊長，我曾經好擔心。他畢業不久，牛頭角大火事件傳出有消防隊長出事，他也在現場。我打電話給他又無人接聽，幸好最終都找到他。」

「老二要做飛機師，我認為那是不切實際的夢想，但剛巧遇上國泰招募機師，他過了很多關，終於在澳洲畢業，還代表同學致謝辭，我感到好驕傲。他做了飛機師，讓我享有乘機優惠。現在是收成期了，可惜又遇上疫情......我暫時還未坐過由他駕駛的飛機。他和《衝上雲霄》的飛機師不是絕對雷同，但也有些相似。」

吳大強對太太情深，對四子各有所成亦感安慰。（吳偉豪ig）

一家人曾參加《思家大戰》。（吳偉豪ig）

談到入行七年的三兒子吳偉豪，Bill 哥哥稱兒子入行時未夠 18 歲，他並不擔心兒子沒有一炮而紅，因為兒子跟同期同學相比，表現也算令人滿意。有人稱讚吳偉豪為翻版吳彥祖，Bill 哥哥卻說：「電視台比他靚仔的演員大有人在。他做戲還可以。我曾擔心他會學壞，但原來劇組就像一家人般互相照顧，令我好放心。」他替兒子獲頒「飛躍進步男藝人獎」感到非常開心。「幸運地去年他參演的劇集讓他有發揮的機會，自此之後他更有信心。在這個圈一定要學習他人的演技，不一定要像發哥（周潤發）或華仔（劉德華），但要努力去做。」被問到可有機會父子檔拍劇，他說也有聽聞，不知會否成事。他只懂唱歌，是一個素人，不過有機會試試也無妨。

原來係吳大強幫囝囝吳偉豪報名參加藝訓班。（吳偉豪ig）

吳大強真係冇乜點變。（吳偉豪ig）

Bill 哥哥未婚前曾移民加拿大並修讀酒店管理，回港後從事酒店業，至兩年前退休。大約於 1994 年，他在大球場旁邊的酒店工作，經常因贊助球隊而出席足球活動。「當年見到偶像譚詠麟，他的歌《情憑誰來定錯對》很紅。心想他唱了這麼多好歌給我們欣賞，如果有一天我可以唱歌給他聽，便今生無悔了。終於在今年的《中年好聲音》節目中，他擔任嘉賓評判，而我剛好獲分派演唱這首歌，我真的可以唱歌給他聽！在後台我跟他提及這事，還說雖然不及他唱得動聽，但也知道不會難聽，他很開心！」

Bill 哥哥說自己遲婚，40 歲才做爸爸，並指自己對幾名兒子選擇女友甚為開通。「雖然我是潮州人，但（兒子）不一定要娶潮州女孩。靚女當然好，但心地好更重要。」他更在節目中向太太表示愛意：「很想讓她知道她是我生命的一部份，特別於我早前身體不適的時候，她對我照顧有加。我要向她說『I will always love you』,希望她感受到我對她無盡的愛。」他還在節目中清唱《Yesterday once more》送給太太，非常溫馨。

吳大強參加《中年好聲音》一圓歌手夢。

兩父子有機會合作拍劇。（吳偉豪ig）

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