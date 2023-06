MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)下月迎來28歲生日,其後援會為他籌備了一連串的慶生活動,當中包括在7月7日生日當天,全港市民免費乘坐天星小輪(尖沙咀<->中環)、中環摩天輪及旋轉木馬,以及享用粉紅色雪糕。

商場正門已經有打卡位 。

而位於旺角的「Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store」,今早(25日)亦率先進行傳媒預覽,當中除了有Anson Lo在《MONEY》MV所穿的兩套歌衫之外,會場內亦展出Anson Lo出道至今所奪下的音樂獎項,十分珍貴。