陳凱琳開豪華船P慶祝32歲生日　粉紅泳裝老公睇完「嘩」一聲

陳凱琳（Grace）和梁芷珮今日（25日）現身尖沙咀出席「藍．惜地球」活動，二人孖住做Model穿環保設計服裝，盼勾起大眾環保意識。陳凱琳表示自己好環保，想延續到小朋友都有美好生活：「我屋企都係放兩、三個環保袋，因為儲環保袋已經好唔環保！每一個人都做多步、唔用膠袋，我都會帶定跟身。」

陳凱琳和梁芷珮今日現身尖沙咀出席「藍．惜地球」活動。

兩位靚媽都希望為環保出一分力。

日前陳凱琳32歲生日，老公鄭嘉穎在社交平台冧爆留言：「自2015年開始慶祝🎂祝我老婆生日快樂，你真的是奇妙恩典。 😏❤️」陳凱琳透露二人撇甩三個仔，與丈夫到了一間好浪晚的餐廳食燭光晚餐，過二人世界：「我哋去咗間好浪漫嘅餐廳，因為有Live band可以隨時點歌，老公都點首歌比我聽。我都有叫佢唱比我聽㗎，但係佢話屋企都成日聽佢唱㗎啦！」陳凱琳透露日前跟親友出海遊船河，預告超性感，連老公上船前過目後都「嘩」了一聲，她笑說：「我着咗最喜歡嘅粉紅色泳衣，款式同選港姐時差唔多，遲啲會喺在社交網同分享靚相。」

陳凱琳指屋企都有兩、三個環保袋。

日前係Grace嘅32歲生日，與老公過二人世界。（IG@ghlchan）

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活動後，陳凱琳坐言起行，在社交平台分享船P靚相，粉紅三點式泳裝果然好性感，她是全場最瘦；除媽咪之外，好姊妹龔嘉欣都有出席，但近來被指發福不少，當日亦沒有換上泳衣。陳凱琳以英文寫著：「三十幾歲🤭 不能要求更好的方式來慶祝我的 32 歲生日了! 非常感謝我的家人和朋友為我安排了這次的船派對 🛥️！一切都是來自天氣、食物🤤還有娛樂的祝福！ 一直以來，我愛你所有人！ （P.s. 謝謝各地朋友的祝福， 超級感謝，也祝大家有個美好健康的一年！ )🛥️豪華有趣的遊艇」。

陳凱琳細仔都未夠半歲，已回復纖瘦身材，勁！（IG@ghlchan）

呢件泳裝，老公鄭嘉穎睇完都「嘩」一聲。（IG@ghlchan）

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此外，梁芷珮亦是環保達人，即使夏日炎炎都盡量唔開冷氣：「因為循環影響生態，再唔環保連冰川都會冇，嚟緊想去北極，如果見到動物我會即時開Live比小朋友睇，希望教到佢哋一啲課外知識。」