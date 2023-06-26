香港小姐2023｜佳麗被翻舊帳依然入圍　重溫歷屆黑歷史港姐下場

《香港小姐競選2023》經過三輪的面試後，終於敲定了二十六位候選佳麗，Venus仍然在內令人有點意外，事關曾經有關她的疑似黑歷史被爆出。

佢身形真係超好。（IG圖片）

佢身形真係超好。（IG圖片）

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雖然討論區上講出不少她的黑歷史，但大多沒有證據，但如果講其他威水史，她曾陪馬主入馬場拉頭馬就千真萬確。2019年9月15日，「拔萃舊生團體」的團體馬劍聶風跑頭馬，當時Venus穿上鮮紅火辣性感晚裝現身，陪同一班馬主一起拉頭馬。

呢套晚裝完美展現曲線。（IG圖片）

《香港小姐競選2022》有一位參賽者叫Natalie可能就因為黑歷史就早早被Foul，她被網民爆料指她的社交網上有大量cosplay性感美照。她以JJ為網名開設帳號，與粉絲分享多個不同造型的靚相，更有粉絲活動以及抽獎送禮物。

👇👇👇點擊睇Natalie的性感私相簿👇👇👇

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在《香港小姐競選2021》，Chloe Leung（梁允瑜）被網友爆出兩短片，兩段片中的她都是對住鏡頭瘋狂爆粗喪鬧，且十分流利。有指Chloe於大學year 3與前度分手後，曾經發生過一段小風波，所以估計Chole在片中爆粗喪鬧的對象是該位前度。

點擊睇Chloe爆粗

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其後，她在IG story回應有關自己爆粗一事：「感情事從來不是我擅長，過去的不能抹掉，人大了學懂感激，要好好感謝過去讓我受傷的，因為這些讓我成長。感謝報道我的傳媒和各種評論，讓我有機會重新面對過去嘅自己，這個過程，我相信是我人生重要的一課，學習變得更好成。為一個更好更成熟的梁允瑜。」

「爆粗港姐」她並不是第一個，早年馮盈盈在參選也被封為「爆粗港姐」，其實不少佳麗在參賽時也曾經被爆出「黑歷史」，不如立即帶大家重溫一下！