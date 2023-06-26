TVB小花蔡嘉欣同陳詩欣被指推job等完約　兩個人咁樣回應

無綫電視（TVB）每年都會有不少的藝人先後離巢發展，早前有視后唐詩詠離巢後，已經有多位小花已經萌生離巢念頭，最近就有傳黃智雯（Mandy）將於年底約滿而離巢。但Mandy則以忙於綵排舞台劇為由，一直都未有正面回覆，日前樂易玲（樂小姐）親自捧場，之後亦在社交平台大讚Mandy的演出，被指樂小姐似乎想用誠意打動Mandy不要離巢。

完成拍攝工作後，黃智雯素顏一樣KEEP住靚。

+ 56

有傳兩位《流行都市》主持最近瘋狂推Job決心等約滿離巢。蔡嘉欣參選《2019年度香港小姐競選》，雖被視為熱門，可惜五強止步，同年成為無綫電視經理人合約藝員。有傳她瘋狂推Job，等約滿離開，現在她更到處去旅行並做回老本行，拍片做網紅。有指蔡嘉欣自己有生意及拍拖多年的圈外男友身家豐厚，所以生活無憂，但她就指自己只是忙於打理生意，未有機會做「少奶奶」。

蔡嘉欣近年少於TVB露面！（IG/@kayan.c）

另一位《流行都市》主持陳詩欣一直以綜藝節目為主，之後還加入了《流行都市》做主持，但最近她已經於節目中消失。有傳她因為前年下嫁了有錢老公陳爾正（Joshua），所以「唔憂做」，專心相夫教子，而她亦有認已經向《流行都市》監製辭職，但陳詩欣就指自己只是減少幕前工作，專心幫家人處理生意，並非「等生仔」。

陳詩欣（Eunice）去年已經成為人妻，今次同老公去補度蜜月。(ig圖片)