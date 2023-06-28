吳若希斷言不會追第三胎 　意有所指：有啲手術做咗應該都安全

全新風水命理節目《數你條命》，靈魂談判師Depp將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上10點半J2（82台）播出。昨晚（27日）一集主題是「數數子女命」，嘉賓有洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）、吳若希（Jinny）及其弟弟吳梓楓。

inny帶埋比自己年輕12年嘅細佬吳梓楓參與錄影，兩姊弟又幾似樣喎。

Depp師傅是集公開「生命密碼公式」，以農曆出生日期為基礎計算出來的數字組合，推斷一個人不同年齡階段的相關磁場，小朋友與成年人的「生命密碼公式」計算方法略有不同。本集探討內容主要圍繞親子關係及子女學業運等，其間更談及「花生指數」極高的添丁話題；對此兩位星級媽咪各有不同看法，Jinny一被問到會否追第三胎時，即斷言表示不會，並意有所指謂：「正常嚟講，呢5年都應該安全嘅，舊年有啲手術上面嘅嘢做咗。」

至於Inez則透露由於Tony媽咪是Twins，故想知道自己將來會否也有機會佗孖胎，並謂當初佗Amber時發現不是孖胎時，已搞笑投訴老公「渣」；對此Depp師傅指Inez因坐擁打孖上數字磁場，故確實有機會佗孖胎，只是剛剛錯失了一次大好機會，最快要等到45歲，Inez聞言即大笑︰「我ok呀，唔知Tony得唔得。」Jinny聞言大笑之餘，更盞鬼搭嗲：「到時可以人工。」

Jinny自爆去年做了「啲手術上面嘅嘢」5年內都應該不會懷孕。

談到教育子女，兩位星級媽咪同樣「大不同」，Inez指由於自己太carefree，令Tony變相成了「緊張大師」，更透露Tony曾相約她到coffee shop研究女兒入學問題，但最後感覺猶如開會：「佢問我有冇做Research，學校搵成點，同埋有冇問過啲朋友？好似presentation咁。」至於Jinny則自言是主導那位，並為與小兒子相處問題大感煩惱：「我個仔都幾kick架，我照顧細佬時，佢成日都有令人好意外嘅嘢，會令我不知所措，好似同佢溝通唔到咁。」師傅即指Jinny小兒子有齊「五鬼」及「禍害」，因此與父母易生衝突、性格亦活躍多變。