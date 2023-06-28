東張西望｜黃家強發文道歉　勝利者肥媽：我呢個ram點會唔記得啊

今日（28日）《東張西望》講到日前鬧得沸沸揚揚《肥媽》demo事件，肥媽與黃家強二人隔空展開罵戰，直到今日清晨黃家強發文道歉，《東張西望》訪問肥媽，回應有關今次的事件。

日前鬧得沸沸揚揚《肥媽》demo事件。(節目截圖)

肥媽指十多年前一次活動中遇到黃家強，肥媽轉述家強的說話：「我哥哥（家駒）有隻歌係寫畀你㗎，你知唔知啊？」肥媽表示當時感興奮，而年初BEYOND的經理人找上她同說一番話，同指家駒曾經寫了一首歌予肥媽。BEYOND經理人還問她：「你會唔會幫我哋唱咗呢隻歌呢？」肥媽二話不說便答應：「幾生修到啊有呢隻歌。我一心想唱家駒寫畀我嘅歌，幾威啊，有邊幾個可以得到家駒幫佢寫歌？」

肥媽指十多年前一次活動中遇到黃家強。(節目截圖)

肥媽又指該首歌曲聽上去十分澎湃，簡直就是她的風格：「我感覺佢真係寫畀我唱嘅！」肥媽聽到demo後亦立即感動到流淚。昨日（27日）有網民找來2008年的報道還肥媽清白，指黃家強真的於2008年曾提及哥哥家駒真的有寫歌給肥媽，肥媽說此事後很多人說她「搏出位」，她亦再次澄清自己不用搏出位。

肥媽又指該首歌曲聽上去十分澎湃，簡直就是她的風格。(節目截圖)

黃家強今早於社交平台發文向「前輩」道歉，指今次被有心中看中商機，將他們二人變成宣傳工具，肥媽隨後說：「成廿年佢貴人事忙， 我明嘅。但我呢啲老人家，呢啲對我咁大影響嘅，我呢個ram點會唔記得啊？」肥媽亦叫他不用致歉，自己唱歌家駒的歌已經很開心。