陳家樂同連詩雅(Shiga)在今年4月正式拉埋天窗,於尖沙咀五星級酒店舉行婚禮,並筵開逾32席廣邀親友分享喜悅。今日(29日)是Shiga 35歲生日,家樂昨晚(28日)已提前為老婆慶祝,他在IG曬出Shiga的靚相,並寫道:「happy birthday 陳太!祝你三年抱兩。」



生日快樂!(IG@carlosbb)

相中Shiga雙手合十,對着生日蛋糕許願,而Shiga亦有曬出老公為她準備的生日驚喜,可見現場花了不少心思佈置,她留言道:「thank you for everything. 」相信她婚後第一個生日都過得非常開心!其實早在婚禮當日,家樂已經明言婚後會積極造人:「生得幾多就幾多,如果可以就生一隊足球隊。」當時Shiga亦笑言:「努力努力!」今次家樂講明想三年抱兩,看來他們都要非常努力喇!

早在婚禮當日,家樂已經明言婚後會積極造人。(資料圖片)