Race黃婉佩億元豪宅內景逐格睇　設私家升降機家庭影院超氣派

前2R成員黃婉佩（Race）在2016年與新加坡富商David Loh結婚，誕下一對子女Cara及Dayton，成為幸福人妻及靚媽。現時Race一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎。日前TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）專程去到新加坡探訪Race的億元豪宅及辦公室，更首度曝光豪宅內景及格式，令人驚嘆！



日前TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）專程去到新加坡探訪Race的億元豪宅及辦公室。（YouTube影片截圖）

地下室設有家庭影院。（YouTube影片截圖）

片中所見，Race的獨立屋至少有三層，由於Race老公鍾意睇戲及健身，所以地下室設有家庭影院及健身室，此外，還擺放了一張桌球枱及設有小型酒吧，Race透露老公通常下午4、5點就會約朋友到家中一起Happy Hour，絕對是男人的天堂！之後Race就帶Jeoffrey搭電梯參觀各層，客廳以簡約溫馨風格為主，擺放了兩張長形餐枱，Race透露他們一家人會在可坐8人的雲石餐枱食早餐，而晚餐就會在另一張可坐約14人的木餐枱用餐，整個飯廳空間闊落，方便宴請親友。客廳內還擺放了一部三角鋼琴，Race透露是老公送給自己的生日禮物。而屋外就設有一個大泳池，Race不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光。

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雖然Race工作忙碌，但對囡囡的學業都十分上心，她自言不是虎媽，但都會為囡囡安排各種興趣班，希望從中發掘囡囡的不同興趣。而提及教育子女的理念，Race就表示同老公保持一致態度，她更明言不會再生第三胎：「我哋已經係好happy嘅family，而家出埠已經要租一架bus，有小朋友，仲要帶埋姐姐（傭人），好多人呀，真係夠喇！」之後Jeoffrey還去了Race的公司參觀，Race當年淡出幕前後一度轉行做金融，其後回流新加坡，2016年與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色，今年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！現年40歲的Race由藝人成功轉型成為商界女強人，事業家庭兩得意！

正式上市！（IG@missracewong）