梁敏巧自爆成MeToo受害者　被變態男性騷︰不停叫我看下體大不大

台灣#MeToo風波愈演愈烈，而香港亦陸續有人發聲，東張西望女主持梁敏巧7月1日深夜發文，驚爆兒時亦慘成metoo受害者，她接受《香港01》訪問時仍猶有疑悸：「不時會諗起好唔開心。」



東張女神梁敏巧驚爆是metoo受害者。（IG：@maggiemanhau）

28歲梁敏巧參選港姐入行，加入《東張西望》後曝光率急增被封東張女神。7月1日半夜發ig story談及#MeToo事件，雖隨後已刪掉，但亦被網民發現，驚覺她是#MeToo受害者，她憶述小二遭大叔性騷擾往事：「走路回校途中一輛私家車停低，有位年約40的叔叔叫停我，他不停打✈️詳細對話都忘了，大概是不停叫我看他下體大不大，腫不腫，紅不紅，形狀是怎樣，問我喜不喜歡，想不想試下摸，然後還叫我上車脫褲給他看我下面，叫我給他摸。」

梁敏巧近年曝光率甚高。（IG：@maggiemanhau）

梁敏巧直言只有8, 9歲的自己，完全不知道發生甚麼事：「只覺得對話很不舒服…自從發生這件事之後，有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片，然後感覺很不舒服。慢慢長大讀書看到男性下體了解甚麽是性騷擾性侵犯，才驚覺當時是發生什麼事。」她接受《香港01》訪問時直言：「香港性教育方面真係好缺乏，小一二時真係無咩概念唔知咩事，只會唔開心但唔知咩嚟，嗰時只係以為有個叔叔好nice同自己傾計，覺得好怪，大家知咩事就一直唔開心不時會諗起，收埋喺心入面。」

梁敏巧回憶小二被性騷擾往事，圖為昔日中學舊照。（IG：@maggiemanhau）

梁敏巧IG全文如下：

「夜深了… 又回想小時候的事，記得小二的時候逢周末都會回校學鋼琴，下小巴後要走一段路才到學校。那段路很少人經過，當時我走路回校途中，一輛私家車停低，有位年約40的叔叔叫停我，他不停打✈️詳細對話都忘了，大概是不停叫我看他下體大不大，腫不腫，紅不紅，形狀是怎樣，問我喜不喜歡，想不想試下摸，然後還叫我上車脫褲給他看我下面，叫我給他摸。我當然拒絕，其實那時候很細個，根本沒概念這是甚麼回事，那時候的我，只覺得對話很不舒服，也不知道他下面是鳥，太細個，沒見過大人的是甚麼回事。然後回去跟爸爸說，爸爸反應很大，當時我也不明所以，但自從發生這件事之後，有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片，然後感覺很不舒服。慢慢長大讀書看到男性下體了解甚麽是性騷擾性侵犯，才驚覺當時是發生什麼事，直到現在有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片。」