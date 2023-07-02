William Lim林偉而由買紀念品觸發收藏契機　獨具慧眼擁數百藏品

大灣區首個AI藝術與科技展覽《星夜花園》，6月在澳門盛大開幕，當中包括香港著名建築師林偉而（William Lim）的畫作，以動態影像打造沉浸式體驗展覽。



William現時做建築也很注重環保綠化概念，因此建築作品中亦有很多植物，今次的畫亦關於綠化、植物、花卉。（梁碧玲 攝）

自畫像是最重要作品

是次展覽展出的畫作都是William在疫情期間創作的，因作為建築師與設計師，William非常注重視覺效果與營造氣氛，所以畫作在配色方面非常搶眼，有很多熒光色與撞色元素，極具視覺衝擊。縱觀William的畫作，當中都會有他本人抑或家人的身影，他解答道：「有時覺得自己的畫是一個日記，未必是當下看，可能是之後或者幾十年後睇返，原來我屋企人是這樣的，或者我自己是這樣。」其實William非常喜愛油畫及自畫像作品，他表示：「我好鍾意藝術家們的自畫像，如果一個展覽裏面，有一幅自畫像，我會覺得那幅畫是整個展覽最重要的作品，因為是反映自己的一種內心。」

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除了建築師之外，William還有一個大眾熟知的身份，就是收藏家。提及當初開始收藏的契機，他直言：「自細都鍾意買東西，去旅行會買一些藝術品，覺得這是對當地文化最好的一種反映。但年輕時無那麼多錢，就會買一些簡單點或者印冊類型的物品。在2003、2004年開始，慢慢接觸到一些香港藝術家，那時香港藝術尚沒有一個市場，所以好多藝術家的作品變為個人抒發，反而覺得好有內涵，價錢亦不貴，便開始收藏。」

複製不到箇中精神

對於如何辨別作品的好壞，是否值得收藏，William也有自己一套理論：「要打動到我，其實不容易，透過一件物件，由一個人的感受傳給另一個人，如果我感覺到這件作品，亦都有一種視覺上的價值，我就會考慮收藏。」他續指：「好多時候我是憑直覺，好的作品可以感受到藝術家的靈魂，是經過一種奮鬥，一種歷程而完成這件作品，不好的作品是感受不到的。好似很多人複製梵高的畫作，如果看真跡，你會發現抄的人沒那種精神，即他精神的壓力能表達在畫中，我覺得這件事很神奇，通常好的作品我覺得都會有這種感覺。」

William好鍾意梵高，看真跡會發現抄襲的人沒那種神髓在內。（梁碧玲 攝）

香港藝術家機遇

在收藏近20年的時間裏，William粗略估計已擁有數百件藏品，同時也見證了香港藝術的發展與變遷：「我覺得這幾年機會多了很多，有M+，Art Basel，有很多藏家會來香港，多了對香港藝術家的關注，令很多畫廊願意展覽香港藝術家的作品及合作。從我一開始剛剛留意香港藝術家的時候，那時沒有什麼機會，大家只得一兩間畫廊展出他們的作品，且是選擇性做某些藝術家，要有一定的商業價值他們才會做。」

在收藏作品過程中，William除了看作品是否能打動自己之外，還會了解藝術家的背景：「以前我多數會跟藝術家傾下，了解下他們的想法，為什麼會做這件作品？但現在藝術家愈來愈多，很多時候不會有這樣機會，只好憑直覺去決定我喜不喜歡這件作品，然後我會有些思考，調查一下這位藝術家在做什麼，多大年齡，做過些什麼。或者就算是剛剛畢業或者一個學生，他有沒有攞過獎等，令我更加了解這位藝術家，憑著這些我就會收藏。」

William透露，大館是他經常會去的地方：「有很多好的畫廊，亦都有展覽、餐廳，整個氛圍好好，我有時間都會去大館看展覽。」（梁碧玲 攝）

獨具慧眼的滿足感

雖然William在談及如何收藏藝術品及收藏過程時看似輕描淡寫，但想必也獨具慧眼，這也在他的經歷中得到證實：「有一位藝術家第一次辦展覽，甚至剛剛畢業， Samson Young（楊嘉輝）是一個好好的例子。我第一次看到他的展覽，是在一個非牟利的畫廊，我覺得好interesting（有趣），我就收藏了，然後一路看著他的發展，代表香港去威尼斯，很多國外大型美術館開始邀請他展覽，我覺得作為一個收藏家，這樣的歷程令我覺得自己很有眼光，我有若干的藝術家是這樣的。」

William會通過一些藝術展覽及建築味濃的電影激發靈感：「看一些藝術展覽，以前大師的作品，他們會有一些記載當時做作品的想法，是一個好好的啟發；有時來自電影，畫面的構圖、如何構建一個形象，亦有啟發。」（梁碧玲 攝）

三重身份的定位

身兼收藏家、藝術家和建築師三種身份的William，不時都被問及關於對自己身份定義，他謙稱：「其實我可能就是一個藝術愛好者，以前我會好為意究竟我是藝術家定建築師，收藏家我覺得沒有什麼抵觸。但現在我覺得無需要太介懷，或者兩者都可以共存，差不多是一種陰陽的對比，一個好理性，一個好感性，大家認識我兩方面，反而會更了解我，對於我的作品都會更加了解。」

William不再糾結身份定義問題。（梁碧玲攝）

縱橫建築及藝術界多年，William早已功成名就，但他仍在這條路上勇往直前，設下目標：「我會追求一些突破的項目，我覺得一個好的項目，不是只看自己本身，而是看它如何對整個社會以及附近的環境的一種轉變、一種影響，我希望我做的project可以有更加多的機會去影響它附近的環境。」

William想嘗試設計美術館。（梁碧玲 攝）