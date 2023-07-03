MIRROR再爆新戀情　JER柳應廷疑暗撻化妝師互動親密暱稱「大佬」

MIRROR十二子工作不斷，感情狀況亦備受關注，近幾日爆出姜濤秘戀MIRROR御用髮型師Lydia Yung長達一年，姜濤火速否認後，另一人氣成員JER柳應廷亦傳出拍拖消息，對象亦是日對夜對的工作人員﹗



MIRROR JER柳應廷傳出拍拖消息，對象是日對夜對的工作人員﹗（IG：@jeremylaous）

Jer入行後曾公開承認圈外女友Kelly，拍拖5年至21年12月傳出分手。近日有傳Jer與化妝師Rainbow疑似秘密拍拖，女方比Jer年長幾個月，其IG不時出現MIRROR各成員身影，Jer通常都站在她身旁。5月時二人曾被影到戴上情侶帽，5月底Rainbow 31歲生日，獲12位鏡仔送上蛋糕慶祝，影片中見到她捧住蛋糕時，Jer攞住風筒吹她的頭髮，她也在網上分享寫道：「柳先生送畀我嘅吹風效果。」

MIRROR JER柳應廷與化妝師RAINBOW（左)關係相當好。（IG：@kwankwanchung）

Rainbow經常以「大佬」稱呼Jer，曾留言表示：「平時化妝嘅時候，大佬成日都分享音樂，會分享佢黎緊出嘅歌係點～某一天化妝...佢話嚟緊個MV有你最鐘意嘅星星,星空 咁我當然好興奮，佢又繼續講件事係點點點～直到拍攝MV個兩日 我記得真係好感動～默默淌淚。」而且她對Jer所有Post都有畀Like，關係匪淺。