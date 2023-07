周汶錡曬全家福慶祝大仔8歲生日　曾歷老公偷食選擇原諒挽回婚姻

現年49歲的名模周汶錡(Kathy)在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚,婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner。日前大仔Jacques迎來8歲生日,Kathy在家為囝囝舉辦了小型生日會,又送上足球造型蛋糕,Kathy寫道:「The birthday boy today is turning 8 years old !!!! You have so much love around you …. Happy birthday my love 💖 #Jacqueslepeu #8yearsoldtoday #7thjuly2023」



Jacques迎來8歲生日。(IG@kathychow520)

相中所見,現場以氣球佈置,穿上波衫的Jacques對着鏡頭大擺Pose,相當型仔。Kathy一家四口更影了全家福,Kathy攬着細仔Avner,而老公Julien就攬着大仔Jacques,更錫錫囝囝面珠墩,畫面溫馨又幸福!不過其實Kathy與老公Julien的婚姻亦曾經歷考驗,早在兩人拍拖早期,Julien就曾被撞破與女歌手張羽希約會,兩人在海旁散步時,Julien突然攬錫女方。而當年Kathy就出言維護Julien,強調雙方感情沒問題。2012年Kathy與Julien在巴黎舉行夢幻婚禮,婚後育有兩子,一家四口幸福美滿。

張苡澂現改名張羽希,並在內地發展。(IG@cheungvenus)

可惜2020年3月Julien被爆背妻出軌,他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴,偷食斷正,其後Kathy在社交平台發文,暗示已原諒丈夫,並表示未來會用愛改善關係,化解問題。自此,兩公婆回復甜蜜,Julien做回好老公、好爸爸,一家人不時出外旅行,享受親子時光。