周汶錡曬全家福慶祝大仔8歲生日　曾歷老公偷食選擇原諒挽回婚姻

現年49歲的名模周汶錡（Kathy）在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner。日前大仔Jacques迎來8歲生日，Kathy在家為囝囝舉辦了小型生日會，又送上足球造型蛋糕，Kathy寫道：「The birthday boy today is turning 8 years old !!!! You have so much love around you …. Happy birthday my love 💖 #Jacqueslepeu #8yearsoldtoday #7thjuly2023」



Jacques迎來8歲生日。（IG@kathychow520）

相中所見，現場以氣球佈置，穿上波衫的Jacques對着鏡頭大擺Pose，相當型仔。Kathy一家四口更影了全家福，Kathy攬着細仔Avner，而老公Julien就攬着大仔Jacques，更錫錫囝囝面珠墩，畫面溫馨又幸福！不過其實Kathy與老公Julien的婚姻亦曾經歷考驗，早在兩人拍拖早期，Julien就曾被撞破與女歌手張羽希約會，兩人在海旁散步時，Julien突然攬錫女方。而當年Kathy就出言維護Julien，強調雙方感情沒問題。2012年Kathy與Julien在巴黎舉行夢幻婚禮，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。

張苡澂現改名張羽希，並在內地發展。（IG@cheungvenus）

可惜2020年3月Julien被爆背妻出軌，他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴，偷食斷正，其後Kathy在社交平台發文，暗示已原諒丈夫，並表示未來會用愛改善關係，化解問題。自此，兩公婆回復甜蜜，Julien做回好老公、好爸爸，一家人不時出外旅行，享受親子時光。