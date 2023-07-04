AK江𤒹生忍痛結束甜品店生意止蝕　仲自爆細個有過度活躍症要食藥

MIRROR成員江𤒹生（AK）為宣傳新歌《Keep Rollin’》，今日（4日）接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》訪問，Do姐亦有關心最近傳出他的日式甜品店「雪月花」停業消息。AK表示忍痛暫時結束生意，原因有很多：「經驗值問題，選址唔正確，人流唔算好多。」

AK表示忍痛暫時結束甜品店的生意。(ig@setsugekka.hk)

AK透露甜品店開業半年便結束是因為當時決策上錯誤：「可以選擇嘅地方唔多，以為嗰個地方符合到要求，點知人流真係唔夠多。嗰時我忙緊，冇落去睇（舖位），得哥哥去睇（舖位），今次係用金錢換經驗。」Do姐即追問AK用了多少錢換經驗，有沒有過千萬？AK立即指：「冇千，幾十啦（萬）！」他說是因為入不敷支才結束生意，幾十萬換來的還是做自己比較「專長」的行業。

AK透露甜品店開業半年便結束是因為當時決策上錯誤。(ig@do_do_cheng)

AK提到自己比較專長的還是衣服方面，因為他會跟設計師交流，把自己喜歡的設計都加到他處理的品牌之中，而飲食方面始終都不是自己的專長。他被Do姐問到會否再選一個比較好的地點再開甜品店時，他則坦言：「我覺得係要做多啲資料搜集先，再做多啲準備功夫，了解多啲嗰件事之後先去做，唔好咁魯莽。」

AK提到自己比較專長的還是衣服方面，因為他會跟設計師交流，把自己喜歡的設計都加到他處理的品牌之中。(ig@_kyubi_official)

Do姐亦問到早前AK在拉闊演唱會上演唱日文歌而獲得原唱留意，他表示自己其實一直都很喜歡日本文化，但日文歌詞都是「死記硬背」。經過拉闊後，他覺得自己真心的想學日文，想了解歌曲背後的意義，所以特地找了日文老師學日文，雖然只學了兩三個小時，但亦「學有小成」：「五十音都學識咗頭兩行。」

陳蕾同AK合唱日文歌《どうして》。（梁碧玲 攝）

至於早前AK跟幾位好友到日本跳舞，他指今次去了兩個星期，雖然時間不夠，但仍然覺得很開心。AK亦表示今次與幾個好友這兩個星期的「同居」生活十分開心，因為大家住在一個兩層高的日本傳統住宅，大家會互相幫忙洗衫摺衫等工作，與他們一起就有如回到當年任舞蹈員的時候。他透露今次日本之行去年已經向公司請假，而且學舞的老師也是自己選，他表示：「我哋揀唔係跳開嘅舞種，但beginer嚟講都唔簡單。」AK覺得今次學舞之旅令到他有得著，他學會享受過程，不會再因為達不到目標又對自己生氣，學會平衡自己。

早前江𤒹生（AK）與一班舞蹈員朋友到日本學舞。(ig@tank_leung)

至於AK主演的《七月返歸》將會舉行首映，他表示試鏡時心情緊張，其後正式開拍時壓力也很大。因為導演是新人外，劇本亦對方嘔心瀝血之作，劇中他要飾演與自己完全相反性格的人，他怕自己演得不好就會拖跨整個電影。AK自爆拍攝時經常NG，因為自己說話太快導致咬字不清晰，AK又指：「我個人好急，同細個有過度活躍症要食藥，不過後來已經好返啦。」