Jer柳應廷首個個人演唱會開騷以歌會友　氣質陳蕾擔任嘉賓

MIRROR成員Jer(柳應廷)舉行《JER LAU ACROSS THE UNIVERSE IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。Jer以《從零開始的新世界》及《MM7》揭開序幕,之後又問大家對他跳舞有何評價:「係咪有期望?但如果想睇跳舞嘅可以走先。」Jer表示知道有fans特地由外國返港支持自己。

Jer柳應廷首個個人演唱會正式開鑼。(葉志明攝)

Jer之後一口氣唱出《水刑物語》、《迴光物語》、《狂人日記》、《離別的規矩》等曲目,大半場只唱而未有說話,Jer解釋呢部分比較沉重,又指一個宇宙旅程有喜有悲,人生的旅程亦一樣,他又透露錄《坐看雲起時》時一直搵唔到感覺,直到遇上一位朋友:「希望佢喺天上,可以睇到我有送呢首歌畀佢老公聽。」

舞台左右兩側分別各有一個巨型及小型的球體,隨演出而變成地球、字幕。(葉志明攝)

Jer唱《凡星》時,陳蕾驚喜現身合唱,Jer表示自己冒昧邀請對方做自己頭場嘉賓,冇諗過陳蕾會一口答應,又指陳蕾今日抱恙上台。陳蕾問Jer點解第一次開騷就四場,Jer 表示:「都擔心自己應付唔到,但見到啲觀眾好似又得。希望可以多啲機會同陳蕾喺台上合作,我係佢小fans,佢嘅霸氣好犀利,希望可以向佢學習。」Jer之後又拖著陳蕾落台,表示此乃特有服務。

陳蕾做頭場嘉賓,笑言要保持氣質,但一開口即破功。(葉志明攝)