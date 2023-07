2020年香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)憑住真性情贏盡了網民心,一向走健康路線的她,並沒有刻意減肥、保持纖瘦身材,有時會予人偏圓潤的感覺。不過月前她為了追求健康生活,開始了鍛練身體,做運動加上控制飲食,成功瘦了一圈的她身材愈來愈Fit。今個夏天,Lisa亦有游水消暑,昨日她更激罕於IG曬出性感水着美照,大騷誘人身材。

Lisa是2020年港姐冠軍。(ig圖片)

Lisa身穿紅色比堅尼在酒店泳池暢泳,狀態絕佳。她留言寫道:「Happy weekend Saturday everyone! 🙌 After a rainy few weeks the sun is finally shining, and it is the perfect weather for swimming (大家週六週末快樂!🙌 經過幾週的陰雨天之後,終於迎來了陽光明媚的天氣,這是游泳的最佳天氣) 」網民紛紛留言大讚Lisa:「So cute and beautiful」、「性感火辣」、「今屆再選港姐都贏呀」。

Lisa愈來愈Fit。(ig圖片)

點擊睇Lisa最新泳照,以及她的其他靚相: