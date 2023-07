TVB節目《明愛暖萬心》於昨晚(09/7)播出,今次大騷活動有汪明荃、陸浩明、江美儀和何沛珈擔任司儀。不過在其中一個讀長稿的環節中,江美儀讀稿時就出錯「食螺絲」食足5次,令場面變得頗為尷尬。



江美儀為在節目《明愛暖萬心》做司儀時「食螺絲」一事,於IG道歉。(IG圖片)

事後有觀眾批評江美儀不夠專業,也有人指她準備不足,但也有網民力撐江美儀只是欠缺經驗加上緊張,「一次半次就算啦」。今日(09/7)江美儀也在Instagram上發文道歉,寫道:「對唔住呀!因為我live show經驗尚淺,出場又唔夠冷靜,執生能力又差,就係我嘅「甩漏」令原本滿分嘅show,而家變得不完美!我向大家道歉,我會好好反思,下次一定會做好自己!I am so sorry! 」

江美儀擔任《明愛暖萬心》司儀時「食螺絲」。(IG圖片)

做Live show真係好難,仲要背咁多頁紙。(截圖)

帖文也有不少藝人留言支持,李佳芯說:「靚靚,Liveshow對演員來說不容易,你已經好叻」,黃建東指「美儀姐 you are wonderful!!! Love you!!!」唐詩詠也說:「十幾頁紙,真係好難。 好靚呀」。