9位港台女星隔空鬥性感　港人妻莊韻澄火辣身材不輸台灣女神元元

香港天文台今日（9日）錄得32度高溫！炎炎夏日最佳的消暑活動當然是陽光與海灘。在藍天白雲的天氣底下，不少藝人、KOL都分享了泳裝照「應景」，例如莊鍶敏發功貼在澳門旅行的比堅尼相，時裝設計師兼KOL的簡幗儀（Lilian Kan）就大騷長腿，螞蟻腰的性感身材。



簡幗儀（Lilian Kan）身材愈來愈好。（IG圖片）

簡幗儀（Lilian Kan）身材愈來愈好，除了長腿和令人羨慕的上圍，最近還修身減到有螞蟻腰。

簡幗儀（Lilian Kan）身材愈來愈好。（IG圖片）

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莊韻澄產後極速收身。（IG圖片）

莊韻澄的好身材人所共知，不過令人佩服的是，早年生仔之後她竟然在短短幾個月極速修身回復狀態，真的不可以少看女人為了靚而修身的決心。

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莊鍶敏近年po多咗泳衣相。（IG圖片）

有噴血身材的又點止莊韻澄一個咁少，莊鍶敏近年大方了不少，愈來愈頻密地在IG Post性感相，最開心的一定是廣大網友！

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台灣model米恩。（IG@minana_868）

台灣藝人元元。呢件應該都算係比堅尼泳衣相。（IG@1105ya）

台灣藝人元元比堅尼泳衣相。（IG@1105ya）

最近台灣藝人，有「呆萌女神」之稱的元元推出寫真書，內裡有不少性感造型的寫真，連日來不停在IG開心分享。

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台灣美女主持奎奎（陳瑜心）。（IG圖片）

台灣美女主持奎奎（陳瑜心）為TVB拍過不少旅遊節目，深受本地網民歡心。

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羅詠怡（Kosa）。（IG圖片）

早年幫TVB拍過綜藝節目的羅詠怡（Kosa），離巢後轉做網紅，往YouTube路線發展。

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DJ樂宜。（IG圖片）

講到比堅尼，又怎可以不提DJ樂宜。

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Lisa是2020年港姐冠軍。(ig圖片)

港姐謝嘉怡都po泳衣相。她留言寫道：「Happy weekend Saturday everyone! After a rainy few weeks the sun is finally shining, and it is the perfect weather for swimming (大家週六週末快樂！ 經過幾週的陰雨天之後，終於迎來了陽光明媚的天氣，這是游泳的最佳天氣) 」