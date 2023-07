9位港台女星隔空鬥性感　港人妻莊韻澄火辣身材不輸台灣女神元元

香港天文台今日(9日)錄得32度高溫!炎炎夏日最佳的消暑活動當然是陽光與海灘。在藍天白雲的天氣底下,不少藝人、KOL都分享了泳裝照「應景」,例如莊鍶敏發功貼在澳門旅行的比堅尼相,時裝設計師兼KOL的簡幗儀(Lilian Kan)就大騷長腿,螞蟻腰的性感身材。



簡幗儀(Lilian Kan)身材愈來愈好。(IG圖片)

簡幗儀(Lilian Kan)身材愈來愈好,除了長腿和令人羨慕的上圍,最近還修身減到有螞蟻腰。

簡幗儀(Lilian Kan)身材愈來愈好。(IG圖片)

莊韻澄產後極速收身。(IG圖片)

莊韻澄的好身材人所共知,不過令人佩服的是,早年生仔之後她竟然在短短幾個月極速修身回復狀態,真的不可以少看女人為了靚而修身的決心。

莊鍶敏近年po多咗泳衣相。(IG圖片)

有噴血身材的又點止莊韻澄一個咁少,莊鍶敏近年大方了不少,愈來愈頻密地在IG Post性感相,最開心的一定是廣大網友!

台灣model米恩。(IG@minana_868)

台灣藝人元元。呢件應該都算係比堅尼泳衣相。(IG@1105ya)

台灣藝人元元比堅尼泳衣相。(IG@1105ya)

最近台灣藝人,有「呆萌女神」之稱的元元推出寫真書,內裡有不少性感造型的寫真,連日來不停在IG開心分享。

台灣美女主持奎奎(陳瑜心)。(IG圖片)

台灣美女主持奎奎(陳瑜心)為TVB拍過不少旅遊節目,深受本地網民歡心。

羅詠怡(Kosa)。(IG圖片)

早年幫TVB拍過綜藝節目的羅詠怡(Kosa),離巢後轉做網紅,往YouTube路線發展。

DJ樂宜。(IG圖片)

講到比堅尼,又怎可以不提DJ樂宜。

Lisa是2020年港姐冠軍。(ig圖片)

港姐謝嘉怡都po泳衣相。她留言寫道:「Happy weekend Saturday everyone! After a rainy few weeks the sun is finally shining, and it is the perfect weather for swimming (大家週六週末快樂! 經過幾週的陰雨天之後,終於迎來了陽光明媚的天氣,這是游泳的最佳天氣) 」