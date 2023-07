古巨基闊別舞台四年8月會展開騷　海報搵AI幫手難過人手製造

古巨基昨日(10日)在IG 張貼最新演唱會海報,宣佈將於8月8日於香港會展中心舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,7 月17 日於 hk ticketing (快達票),下午二時,公開發售。 4年沒於舞台上跟歌迷見面,基仔宣佈只演一場,讓不少歌迷收到消息後都擔心買不到飛,未公佈已PM 問他係咪可以加場。

古巨基嘅海報用AI去做後期處理。

基仔自上一次《WE Tour世界巡迴演唱會》後已經4年沒有於舞台上與歌迷見面,他表示今次演唱會只演一場,是想以這個騷作為他橫跨兩年的「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃第一階段作一個Round up。「I REALLY LOVE TO SING」 新生代音樂企劃,從籌備及進行橫跨兩年半,這兩年多期間基仔與香港新生代不同歌手合作歌曲,不經不覺已經推出了不少大熱好歌,計劃來到今天,基仔表示:「可以預早少少同大家透露,今次實體唱片準備於8月4日推出,由於全碟10首歌都以故事形式拍攝mv,所以實體唱片會有一本類似電影劇照影集,重有一個『好集體回憶』嘅包裝設計。然後我同公司研究,覺得再以一個演唱會作為IRLTS第一階段嘅Round up就完美啦。」

古巨基今次只演一場,唔少歌迷都擔心買唔到飛。

「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃,已公布所知,基仔整張唱片會與9個不同單位歌手合作, 昨日基仔透露其實還有最後第10 個合作單位,而第10首係同邊個合作?基仔就話要賣個關子先,「呢個彩蛋喺演唱會前我會話俾大家知,好快有新MV推出。」

談到《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,基仔就表示整個演唱會概念會環繞近日極之流行嘅AI人功智能,「個騷嘅故事線係關於音樂和AI 和人的關係。首先,AI扮人聲唱歌大家都聽過,所以我地今次試用AI做演唱會張海報,想睇下AI會有咩新元素帶到出來。我影海報嗰日,一個人一件白背心白背景影咗張相,後期就用AI去處理。結果呢?結果發現AI做一張海報,原來比傳統係花更多時間,甚至要比往日傳統準備晒服裝、道具、背景影張海報,要做多好多功夫。首先要輸入好多指令、關鍵詞話比AI知我地想要的元素及概念,但係發現AI 係需要好多溝通教育嘅同時,佢係會提供好多未必啱用嘅可能性,要好長嘅時間調整指令甚至推倒重來,真係難過人手造張海報好多倍。所以之前好多人話擔心AI發展下去,好多人會失業,我覺得暫時唔會,反而AI 係好需要更多人手操作,大家可以學習點handle AI。至於演唱會上,我哋都會試一些AI可以做到的製作效果,現場會用盡會展整個場地,到時大家會體驗到一個大型、立體的Video Wall 展現好多唔同立體視覺效果。總之一定睇到大家目不下級啦!」

古巨基同好多新生代合作,包括Tyson Yoshi。