古巨基闊別舞台四年8月會展開騷　海報搵AI幫手難過人手製造

古巨基昨日（10日）在IG 張貼最新演唱會海報，宣佈將於8月8日於香港會展中心舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會，7 月17 日於 hk ticketing (快達票)，下午二時，公開發售。 4年沒於舞台上跟歌迷見面，基仔宣佈只演一場，讓不少歌迷收到消息後都擔心買不到飛，未公佈已PM 問他係咪可以加場。

古巨基嘅海報用AI去做後期處理。

基仔自上一次《WE Tour世界巡迴演唱會》後已經4年沒有於舞台上與歌迷見面，他表示今次演唱會只演一場，是想以這個騷作為他橫跨兩年的「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃第一階段作一個Round up。「I REALLY LOVE TO SING」 新生代音樂企劃，從籌備及進行橫跨兩年半，這兩年多期間基仔與香港新生代不同歌手合作歌曲，不經不覺已經推出了不少大熱好歌，計劃來到今天，基仔表示：「可以預早少少同大家透露，今次實體唱片準備於8月4日推出，由於全碟10首歌都以故事形式拍攝mv，所以實體唱片會有一本類似電影劇照影集，重有一個『好集體回憶』嘅包裝設計。然後我同公司研究，覺得再以一個演唱會作為IRLTS第一階段嘅Round up就完美啦。」

古巨基今次只演一場，唔少歌迷都擔心買唔到飛。

「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃，已公布所知，基仔整張唱片會與9個不同單位歌手合作， 昨日基仔透露其實還有最後第10 個合作單位，而第10首係同邊個合作？基仔就話要賣個關子先，「呢個彩蛋喺演唱會前我會話俾大家知，好快有新MV推出。」

談到《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會，基仔就表示整個演唱會概念會環繞近日極之流行嘅AI人功智能，「個騷嘅故事線係關於音樂和AI 和人的關係。首先，AI扮人聲唱歌大家都聽過，所以我地今次試用AI做演唱會張海報，想睇下AI會有咩新元素帶到出來。我影海報嗰日，一個人一件白背心白背景影咗張相，後期就用AI去處理。結果呢？結果發現AI做一張海報，原來比傳統係花更多時間，甚至要比往日傳統準備晒服裝、道具、背景影張海報，要做多好多功夫。首先要輸入好多指令、關鍵詞話比AI知我地想要的元素及概念，但係發現AI 係需要好多溝通教育嘅同時，佢係會提供好多未必啱用嘅可能性，要好長嘅時間調整指令甚至推倒重來，真係難過人手造張海報好多倍。所以之前好多人話擔心AI發展下去，好多人會失業，我覺得暫時唔會，反而AI 係好需要更多人手操作，大家可以學習點handle AI。至於演唱會上，我哋都會試一些AI可以做到的製作效果，現場會用盡會展整個場地，到時大家會體驗到一個大型、立體的Video Wall 展現好多唔同立體視覺效果。總之一定睇到大家目不下級啦！」

古巨基同好多新生代合作，包括Tyson Yoshi。