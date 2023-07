蔡嘉欣與富貴未婚夫婚照曝光　超性感婚紗歐洲街頭盡騷誘人身材

現年29歲的蔡嘉欣於2019年參選港姐後簽約入行,有傳她近日瘋狂推Job一心等約滿離巢,做回老本行拍片做KOL。原來她最近一直悄悄籌備人生大事,她於 7月10日在IG post了她的富貴男友Derek向她求婚的照片,曬出手上巨鑽求婚戒指宣布封盤,留言寫道:「「Happy to announce, YES I Do! 💍我們在一起的第7年,決定結婚了👩‍❤️‍👨我的未婚夫,就是那個我想共度餘生的人!」相當甜蜜。

蔡嘉欣即將成為人妻。(ig圖片)

蔡嘉欣與未婚夫早前歐遊時更已拍攝了婚紗照,她昨日就連出兩個post分享了多張她的婚紗照,留言寫道:「謝謝你帶我到巴黎,在這個最浪漫的城市裡留下我們最美的瞬間。這些照片到老了拿出來看一看,還是會覺得很幸福❣️」

+ 10

她於另一個post再表示:「關於準備事宜:這2條美麗的裙子是特地從香港租借帶過巴黎拍攝的。一條紗袖 超級仙氣 (本來想要同款的粉紅色,但係俾人租咗有點遺憾)另外一條吊帶+少少拖尾 意外地穿到我身材玲瓏浮凸🤣 都很喜歡❤ 至於妝髮,其實都是我自己做的...跟專業的相比 還是差一點點,不過我的技術...都唔錯呀😆 很多人當時見到我駁髮去巴黎,就已經就猜到我去拍pre wedding,你們真是太聰明了🤭」相中蔡嘉欣除了與未婚夫放閃曬恩愛,還大曬她的Fit爆身材,性感誘人,是個絕美準新娘。

蔡嘉欣分享了她的婚照。(ig圖片)

蔡嘉欣分享了她的婚照。(ig圖片)

蔡嘉欣分享了她的婚照。(ig圖片)