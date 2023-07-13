湯洛雯預告年底結婚會出埠二人世界　少女心爆棚狂擺甜美pose打卡

幸福準新娘湯洛雯（Roxanne）和晉升音樂劇演員的應智越（細貓）今日（13日）齊齊到馬鞍山一個商場主持揭幕禮，與現場觀眾率先體驗由鯊魚先生 MR.SHARK坐陣的「鯊」灘玩樂派對！兩位不但親自為幸運粉絲裝扮盞鬼「呆萌」造型，更應主持人刁鑽出題，與粉絲組隊手舞足蹈大玩默契大考驗，展現超合拍默契，大派粉絲福利。

幸福準新娘湯洛雯（Roxanne）和晉升音樂劇演員的應智越（細貓）今日（13日）齊齊到馬鞍山一個商場主持揭幕禮。

Roxanne 一踏進主題裝置，即被夢幻海洋波波池像磁鐵般吸過去，大擺甜美pose狂影相，若再加「他」就會十足十預演 Pre-wedding 一樣！少女心爆棚的她表示：「不嬲鐘意戶外活動，尤其鐘意喺海嘅感覺，好Free好Peace。趁住年底Big Day出埠，想好好享受二人世界周圍玩吓！」今日雖然馬國明不在現場，Roxanne仍然與現場觀眾玩得非常投入，以大會預備的特別道具為粉絲裝扮造型，連她自己也忍不住笑。在盛夏季節中無懼天氣影響，盡情於室內享受「鯊」灘打卡！

Roxanne大擺甜美pose狂影相。

另一邊廂，近日剛完成音樂劇處女演出的細貓放下心頭大石，邊玩 7 米高滑梯及 10 米長飛索邊放聲歡呼，似足個大細路。細貓笑言：「之前一直密集式綵排，要記歌詞、背台詞同時兼顧舞步，老實講幾大壓力，呢兩個都好鬼刺激又可以大嗌出來超紓壓！」細貓參觀珊瑚展時頻頻發出驚歎聲，他自爆：「可能鍾意研究生態係我嘅天性，細過試過睇螞蟻睇足成個下畫，連屋企人都怕我變另類宅男。有機會都想親身喺香港海域潛水觀賞活生生嘅珊瑚，好好奇佢哋點生存喺咁神秘嘅大海入面！」