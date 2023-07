現年25歲的Jeffrey魏浚笙近年人氣急升,是娛樂圈公認的男神,亦在歌影視都有不錯的發展而吸納大批粉絲。Jeffrey昨日(16日)在Instagram上載了一輯不同風格的付費AI照片,更搞笑指同周杰倫撞樣,留言寫道:「AI 的我 who are you? 漫畫的我好似起碼叫認得出 #1秒變周董」

Jeffrey是娛樂圈公認的男神。(IG圖片)

Jeffrey搞笑指自己一秒變周董。(IG圖片)

這輯照片吸引圈中人及網民留言,廖子妤問Jeffrey為何要嘥錢,更大讚真人仲靚仔過AI,麗英就問「你係咪第一個真人仲靚仔過個AI lol?」,麻利就大讚Jeffrey「第一次見到有真人靚過AI😂😂😂」另外,有大批網民都表示Jeffrey真人已經好靚仔,根本不需要AI。

