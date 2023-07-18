視鄧麗欣為兒時女神　劍擊張小倫「大師兄」：我好想追佢呀

香港男子擊劍運動員「大師兄」張小倫首個網上清談節目 《大師兄Friend嚟喇》不經不覺來到最後一集，導演為大師兄制造驚喜，欺騙他這集嘉賓除了 18項香港紀錄保持者，香港女子游泳選手兼藝人歐鎧淳外，另一位是蝦頭楊詩敏。於是大師兄刻意為蝦頭煮了蝦頭湯，還放埋蝦頭係湯入面，讓蝦頭有驚喜，但結果來的是Stephy (鄧麗欣), 大師兄由細到大傾慕的女神，驚訝之外更是手騰腳震，但聊天到最後，他再也忍不住衝動，向Stephy 示愛，坦言細個曾經幻想過，如果第日大個Stephy 重係單身，好想追佢。

香港男子擊劍運動員「大師兄」張小倫首個網上清談節目 《大師兄Friend嚟喇》最後一集，請來他由細到大傾慕的女神Stephy鄧麗欣及歐鎧淳做嘉賓。

大師兄當日進錄影棚，見到坐著的兩位女嘉賓當中，其中一個竟然係Stephy ，隨即驚訝大叫: 「嘩！嘩！嘩！點解 ....係佢…我上次出席一個活動，本來話可以見到佢，最後冇，幾失望。嘩，今日見到...面都紅埋....」Stephy 笑道，「我係蝦頭喎，哈哈哈....你諗住問我咩問題....」大師兄隨即口啞啞，笑住話，「哎也！佢地扼住我，我連問題呀乜都未有，我都覺得有古怪啦 .......」

大師兄張小倫當日進錄影棚，見到坐著的兩位女嘉賓當中，其中一個竟然係Stephy鄧麗傷，隨即驚訝大叫。

對著兩個靚女，大師兄埋位真正開工面對鏡頭，都有返專業態度，不過唔知係咪對住心目中女神，比平日多左少少拘謹，「佢地話有個嘉賓食素同白肉、所以我整左波菜千層面，同煲左個海鮮湯...」飲湯時 Stephy 大讚，「嘩，好飲喎」令大師兄十分開心，到節目差不多尾聲，他再也按不住興奮的小fans情緒，向著鏡頭坦白說，「節目組問過我，鐘意訪問咩女藝人，我話我中學時真係好鐘意佢，(望向Stephy )我重話，我好想追佢呀，假如佢依家重係單身的話」Stephy 就笑道，「我都話, 最唔想就係d人見到我，同我講細細個就鐘意我囉.....哈哈... 」大師兄，「真係好多謝你肯上我個節目， 傾完計，好舒服，好開心，你地唔明架啦,哈哈」

Stephy 鄧麗欣對張小倫笑言：「我都話最唔想就係d人見到我，同我講細細個就鐘意我囉。 」

節目過後， 大師兄仍留在與女神相見的興奮中，他直言今天真的很開心，從小到大喜歡一個人，真的沒想到會見到，問到他是否覺得相逢恨晚了？因為雖然Stephy 仍是單身，他卻已經為人夫。大師兄笑道，「想追Stephy 只係小時侯年少無知夢想啦，哈哈哈......。依家當然就係唔敢亦唔會，我都好愛老婆。老婆係我成長之後的女神嘛。」