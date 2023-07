梁朝偉零片酬助陣韓女團NewJeans新歌MV　「為韓粉送上小小禮物」

韓國女團NewJeans新歌《Cool With You & Get Up》於18日發布MV,除了憑藉Netflix韓劇《魷魚遊戲》爆紅的超模鄭好娟之外,更有影帝梁朝偉驚喜助陣,即刻引起熱議。



今日(20日),NewJeans所屬經紀公司ADOR分享了拍攝MV的幕後故事,該MV改編自希臘神話《厄洛斯與普塞克》,鄭好娟飾演放棄神的身份選擇愛情的厄洛斯,而梁朝偉登場的時間只有差不多20秒,但僅靠眼神就給人留下深刻印象。是次MV導演申宇錫及代表理事都大讚梁朝偉專業,雖然戲份極少,但從事前就開始仔細分析劇本,且親自提議了MV中的白髮造型,且在現場也很符合影帝名聲,盡心盡力做到最好,得到了工作人員的稱讚。

除此之外,ADOR方還透露梁朝偉是零片酬出演今次的MV,代表理事閔熙珍親自出面邀請,通過熟人向梁朝偉遞交了MV劇本,獲得對方首肯,參與演出。ADOR相關人士表示,梁朝偉確認MV故事情節後,並沒有注重戲份,無償出演了魅力十足的角色。而梁朝偉也通過ADOR表達了參演MV的契機,指結下了很好的緣分,想給韓國粉絲們送上小小的禮物。