王敏德兒子進軍荷里活出道作曝光　家族有7位藝人大佬愈老愈型

王敏德(Michael)與太太馬詩慧(Janet)的23歲兒子王躍穎(Kadin)自在美國完成演藝課程後,就一直留在當地,自小熱愛演戲的他早前更宣布向荷里活發展,成為一位演員。而Kadin的出道作就是微電影《Bloody Party》,雖然演員陣容全是年青演員,知名度不高,但Kadin在戲中的表現亦可圈可點,從劇照所見,他在戲中有不少動作戲,更有流血鏡頭,相信挑戰不小。遺傳了爸爸高大身形的Kadin,辨識度頗高,Janet亦曾大讚兒子有演藝細胞又有天分!

全家福。(IG@michaelwong_mw)

王躍穎(Kadin)在戲中有不少動作戲。(劇照)

現年58歲的Michael早在80年代加入演藝圈發展,過往經常在電影中飾演外籍警官角色,憑混血樣貌及高大身形令人印象深刻。而Michael太太Janet是著名模特兒,曾獲選「香江十大名模」,至今仍身材Fit爆!Michael與Janet育有兩女一子,除了兒子Kadin之外,大女王曼喜、二女王麗嘉亦遺傳了父母的優良基因,外形出眾,曾為品牌拍攝廣告、行時裝騷等等,又經常在IG曬性感相,大派福利!

大派福利!(IG@kaylaiw)

大女王曼喜、二女王麗嘉都遺傳了父母的優良基因。(IG@kaylaiw)

其實除了Michael一家五口之外,Michael的哥哥羅素(王盛德)及細佬Declan Wong都有在娛樂圈發展,當中羅素主要在美國影圈發展,曾與李連杰拍攝《致命英雄》(Romeo Must Die)、《盜墓迷城3》(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)、美劇《Nikita》、HBO神劇《西部世界》(Westworld)等等,60歲的羅素完全沒有走樣,身形依然健碩,絕對是圈中的型佬代表!

「法國賭神Pierre Cashon」,有睇過《賭俠II上海灘賭聖》一定記得。(電影截圖)

而Declan Wong曾在電影《賭俠II上海灘賭聖》中飾演「法國賭神Pierre Cashon」,他在戲中與周星馳在賭枱上鬥到難分難解,令人留下深刻印象,不過他在香港影圈的發展平平,只拍過三部港產片,包括《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及連名都冇落的《與鴨共舞》。雖然Declan Wong在三兄弟中年紀最細,但外貌卻最顯老,已淡出影圈的他現時在外國定居並轉行做釣魚教練,2009年開設YouTube Channel並分享生活影片,此外,他還創辦了旅遊公司,專門教客人玩飛繩釣魚。回歸平凡生活的Declan Wong儘管少了星味,外貌多了歲月痕跡,但生活依然多姿多彩!