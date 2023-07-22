王敏德兒子進軍荷里活出道作曝光　家族有7位藝人大佬愈老愈型

王敏德（Michael）與太太馬詩慧（Janet）的23歲兒子王躍穎（Kadin）自在美國完成演藝課程後，就一直留在當地，自小熱愛演戲的他早前更宣布向荷里活發展，成為一位演員。而Kadin的出道作就是微電影《Bloody Party》，雖然演員陣容全是年青演員，知名度不高，但Kadin在戲中的表現亦可圈可點，從劇照所見，他在戲中有不少動作戲，更有流血鏡頭，相信挑戰不小。遺傳了爸爸高大身形的Kadin，辨識度頗高，Janet亦曾大讚兒子有演藝細胞又有天分！

全家福。（IG@michaelwong_mw）

王躍穎（Kadin）在戲中有不少動作戲。（劇照）

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現年58歲的Michael早在80年代加入演藝圈發展，過往經常在電影中飾演外籍警官角色，憑混血樣貌及高大身形令人印象深刻。而Michael太太Janet是著名模特兒，曾獲選「香江十大名模」，至今仍身材Fit爆！Michael與Janet育有兩女一子，除了兒子Kadin之外，大女王曼喜、二女王麗嘉亦遺傳了父母的優良基因，外形出眾，曾為品牌拍攝廣告、行時裝騷等等，又經常在IG曬性感相，大派福利！

大派福利！（IG@kaylaiw）

大女王曼喜、二女王麗嘉都遺傳了父母的優良基因。（IG@kaylaiw）

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其實除了Michael一家五口之外，Michael的哥哥羅素（王盛德）及細佬Declan Wong都有在娛樂圈發展，當中羅素主要在美國影圈發展，曾與李連杰拍攝《致命英雄》（Romeo Must Die）、《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）、美劇《Nikita》、HBO神劇《西部世界》（Westworld）等等，60歲的羅素完全沒有走樣，身形依然健碩，絕對是圈中的型佬代表！

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「法國賭神Pierre Cashon」，有睇過《賭俠II上海灘賭聖》一定記得。（電影截圖）

而Declan Wong曾在電影《賭俠II上海灘賭聖》中飾演「法國賭神Pierre Cashon」，他在戲中與周星馳在賭枱上鬥到難分難解，令人留下深刻印象，不過他在香港影圈的發展平平，只拍過三部港產片，包括《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及連名都冇落的《與鴨共舞》。雖然Declan Wong在三兄弟中年紀最細，但外貌卻最顯老，已淡出影圈的他現時在外國定居並轉行做釣魚教練，2009年開設YouTube Channel並分享生活影片，此外，他還創辦了旅遊公司，專門教客人玩飛繩釣魚。回歸平凡生活的Declan Wong儘管少了星味，外貌多了歲月痕跡，但生活依然多姿多彩！